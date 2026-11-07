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華府、洛杉磯等地鐵 擬推無人駕駛

編譯陳韻涵／綜合報導
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檀香山的「天際線列車」高架無人路線是目前全美規模最大的自動化系統。(檀香山市郡公...
檀香山的「天際線列車」高架無人路線是目前全美規模最大的自動化系統。(檀香山市郡公共運輸服務處)

AI摘要

文章摘要整理：

華府、洛杉磯與檀香山正推進地鐵自動化，但受資金、技術與安全爭議限制，能否普及仍待多年驗證。

無人駕駛計程車日益普及，但幾乎所有大眾運輸系統仍需司機在車上操控。華府哥倫比亞特區官員推行無人駕駛地鐵計畫，而洛杉磯則將興建全新的全自動路線，而檀香山已有一班無人駕駛列車。

美聯社報導，華府與洛杉磯的計畫都需要多年才能實現，現實困境涉及資金與技術層面，同時引發安全與成本效益的辯論。

支持者則認為，美國早已落後歐洲、亞洲與加拿大等眾多城市的無人駕駛地鐵營運。

倡導運輸自動化的自由派智庫「理性基金會」(Reason Foundation)運輸政策資深常務董事費根鮑姆(Baruch Feigenbaum)說：「要讓道路上的車輛自動化，比固定軌道系統更困難，大眾運輸業形同創新墳場。」

華盛頓地鐵50年前通車時，就有部分自動化功能，2009年致命事故後關閉，近兩年才恢復；檀香山的「天際線列車」(Honolulu Skyline Train)高架無人路線則是全美規模最大的自動化系統。洛杉磯目前則針對穿越聖塔莫尼卡山區(Santa Monica Mountains)的地下新路線做環境評估。

2009年紅線土騰堡站(Fort Totten)附近列車相撞，造成九人死亡，國家運輸安全委員會(NTSB)將事故歸咎於自動化號誌系統維護問題。

華府都會區交通局(WMATA)執行長克拉克(Randy Clarke)指出，事故與近年恢復的巡航控制系統無關，但不諱言表示，該起事故多年來癱瘓了自動化計畫。

WMATA董事會4月支持一項約10億元的計畫，最快2033年將運行無人駕駛列車；不過，克拉克說，仍需員工維護軌道並處理緊急狀況。

運輸勞工工會(Transport Workers Union)國際會長薩繆森(John Samuelsen)表示，工會已在紐約等地擋下多項自動化計畫。

檀香山天際線(Skyline)專案總監范斯·津田(Vance Tsuda)表示，系統至今未發生與自動化相關的事故，「人類反倒可能做出錯誤決定。」

亞利桑納州立大學(ASU)都市計畫副教授大衛·金恩(David King)認為，必須維持完美的成功率才能取得公眾信任，「我們可以容忍民間產業一定程度的失敗，卻無法容忍政府出錯。」

洛杉磯都會運輸局(LA Metro)塞普韋達計畫(Sepulveda Project)負責人希西莉·韋伊(Cecily Way)表示，新路線班次更密集，將採用較短的列車並設置月台門保護乘客的安全。

費根鮑姆認為，若這類主要路線實現自動化，可能帶動其他城市跟進，並傳遞「技術上可行」的訊息。

精華 FAQ

  • 華府都會區交通局已支持約10億元計畫，最快2033年可上路；洛杉磯則在評估新地下路線，兩案都還要多年才能實現。

  • 檀香山的天際線列車是全美規模最大的自動化系統，目前未發生自動化相關事故，支持者認為它證明固定軌道自動化可行。

  • 主要阻礙包括資金與技術成本、2009年華府事故留下的安全陰影，以及運輸工會對自動化的強烈反對，讓政策推進更困難。

華府 地鐵 洛杉磯

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