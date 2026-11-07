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買車4.2萬卻欠6.5萬 當心貸款利息

編譯周芳苑／綜合報導
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全美新車平均價格接近5萬元，許多消費者改買中古車。理財專家提醒，貸款結構以及實付...
全美新車平均價格接近5萬元，許多消費者改買中古車。理財專家提醒，貸款結構以及實付頭期款金額如果未審慎留意，看似合理的標價最終會變成沈重負擔。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

文章提醒，買車不能只看標價與月付金額，高利率、長期分期與高估車價，可能讓4.2萬元車款最後欠款達6.5萬元。

對多數人來說，汽車昂貴卻不可或缺。二手車指南「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)數據顯示，今年6月全美新車平均價格接近5萬元，若將車貸利息納入，實際成本還要再大幅增加。

網路討論平台Reddit今年5月出現一則貼文，貼文者描述他62歲家人買了售價約4.2萬元的2025年款日產汽車Infiniti QX50休旅車(新車價格約5.3萬元)，因為舉借年利率高達13.7%、分75個月償還的車貸，如今欠款約6.5萬元；他每月要支付本息845元，但汽車根本無法保值。

貸款結構以及最初實付頭期款金額這兩大要素如果未審慎留意，看似合理的標價最終會變成沉重負擔。

金融專家提醒，貸款買車簽署文件之前務必小心查看本金和利息等細節。

理財業者Be Fluent in Finance金融專家洛克諾斯(Andrew Lokenauth)說，如果年利率高達 13.7%、分75個月償還，利息會像複利般不斷累積，以4.2萬元貸款額推估，光是利息就要2.3萬元，另外還有各種費用、附加費或保障資產差額保險(GAP Insurance)，更糟的是，汽車第一年便貶值近20%，償還十幾次貸款前可能就已積欠至少1萬元，欠款額遠超過汽車本身價值。

將利息攤算成每月分期還款額是讓人舉借高利貸的一大陷阱。

洛克諾斯說，貸款衍生的2.3萬元利息總額不會顯示在標價上，經銷商也認為買主不會詢問，卻是一大陷阱，很多買家只關心每月付款額；經銷商往往將貸款期限從48個月拉長到84個月，每月還款額減少150元，買家以為賺到了，最終卻多付三年利息。經銷商想方設法降低每月還款額只是將買主痛苦移到後面。

舉債高利、長期車貸將導致負擔沉重，此外，一開始就以過高價格買車也是一大失誤。汽車診斷商BlueDriver 董事總經理雷肯(Cole Reiken)說，車輛定價高於該有的價值會推高貸款額，買主等於在為一個與車輛實際價值不符的車款借貸，簽貸款文件前務必確保貸款額與車輛實質價值相符。

洛克諾斯總結說，簽約舉借車貸前要留意四個關鍵數字，包括貸款額、年利率 (APR)、貸款期限(以月計)、貸款總成本(本金加上所有利息)。洛克諾斯說，最關鍵的是本金加上所有利息的貸款總成本，多數人買車從來不曾留意；他建議簽車貸合約前務必索取還款明細表，表上將把每筆還款依利息和本金兩部分清楚列出。

精華 FAQ

  • 因為車貸年利率高達13.7%，又分75個月償還，利息會持續累積，再加上費用與可能的保險支出，使總欠款遠高於車價。

  • 最容易忽略的是只看每月還款額，卻沒注意本金、利率、期限與總成本。經銷商常拉長期數來壓低月付，結果是多付更多利息。

  • 專家建議確認4個數字：貸款額、年利率APR、貸款期限，以及貸款總成本，也就是本金加全部利息，並要求還款明細表。

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