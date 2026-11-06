「財富大轉移」繼承房子 為何代價可能很昂貴？

許多繼承房屋可能屋況不佳，維修和稅負是一大筆開銷，因此有些繼承人選擇出售換現。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國房產正成為「財富大轉移」的重要資產，但繼承房子不只帶來資產，也可能伴隨維修、稅負與家族協調難題。

隨著「史上最大財富轉移」的展開，房產是其中重要部分。截至2025年8月的一年內，全美有創紀錄34萬戶房屋產權透過繼承方式轉移；但繼承房產未必輕鬆，維修、稅負與家庭意見分歧常伴隨而來。

華盛頓郵報 報導，2023年，奧黛莉·拉特(Audrey Rutter)與妹妹繼承童年住宅時，她剛從芝加哥大學碩士班畢業，正在求職、籌辦婚禮，時間緊湊，財務也吃緊。妹妹想將房子出租，但這棟位於資源匱乏的社區的兩房住宅維護不佳。1998年母親以3.8萬元購入並加裝中央空調與暖氣，不久後確診乳癌，手邊多餘的錢都花在醫療費用。32歲的拉特回憶說，「那不是好社區，但確實給了我們穩定感。」

最後她們以5.2萬元賣給房屋翻新公司，拉特沒有議價，她認為以當地房市而言算是不錯價格。她用分得賣屋收入舉辦婚禮，並作為求職期間的財務緩衝。

未來數十年，美國「財富大轉移」(Great Wealth Transfer)將有數十兆元從老一代傳給年輕一代，房產將占其中很大一部分，因房價 飆漲使房產占遺產比重愈來愈大。

房地產 數據公司Cotality指出，從2024年9月到2025年8月，有34萬戶房屋是因繼承轉手，數量創下新高。全國顧問信託公司(National Advisors Trust)獨立信託長西佐(Peggy Sizow)表示，對許多中上階層家庭而言，「房子是他們最大的財富來源」，也是遺產規畫中最常見的資產。

對於被高房價擠出市場的年輕人而言，繼承房屋看似理想，但拉特的經驗顯示其中暗藏風險，例如財務問題可能不少。不只是維修費，還有繼承人可能負擔不起的房產稅、水電費，甚至財產留置權。Redfin經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)說，部分繼承人可能須用遺產支付長輩積欠的房產稅，若付不出來，便可能被迫賣房。若涉及的家庭成員較多，如何處理遺產在財務與情感上也可能更複雜。

西佐說，避免財務意外與家庭糾紛的最佳方式，是在房產轉移前做好詳細規畫，並讓不同世代之間充分溝通，「談到錢，人們往往很情緒化，」她說，「錢最能看出一個人最好和最壞的一面。」

儘管如此，不能否認自有住宅與跨代財富之間的關聯，繼承房產的家庭，更有可能擁有自己的住房，擁有房產者的淨資產，通常高於未擁有房產者，也更可能把房產留給子女，延續財富累積循環。

克莉西·伯吉斯(Chrissy Burgess)與兩名手足繼承姑婆在紐約上州的度假屋時，希望將房子保留在家族中，延續每年七月四日開國慶派對的傳統，但房子屋頂破洞、窗戶破損，空間也太小，三家人無法同時住宿。經多年討論與多次緊張對話後，她們請律師擬定一份管理協議，管理使用、翻修等事項並增建空間。

伯吉斯說，「我們沒辦法住得近一點，這是我這輩子很大的遺憾，」她說。「這是我們一家人能聚在一起的方式。雖然很複雜，但真的很有意義。」

圖為已故前費城市長法蘭克·里佐(牆上畫像者)故居書房，該屋內的2500多件收藏品及物品在其過世後均拍賣。「財富大轉移」給年輕一代，房產繼承將占大部分。(美聯社)