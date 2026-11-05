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萬聖節一年比一年冷清？華人曝2跡象直指家庭消費降溫

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網友發現矽谷萬聖節近兩年的節日氣氛明顯轉淡，不只發糖果的住戶減少，門前裝飾也愈來...
網友發現矽谷萬聖節近兩年的節日氣氛明顯轉淡，不只發糖果的住戶減少，門前裝飾也愈來愈簡單，讓她開始思考，一般家庭是否正在縮減非必要消費。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

一名矽谷華人指出，近年社區萬聖節愈來愈冷清，住戶布置與發糖意願下降，反映家庭對未來收入缺乏信心，非必要消費可能正在收縮。

萬聖節向來是美國社區重要節慶，但一名居住矽谷的小紅書華人網友「硅谷AI浪潮里的二娃媽媽」發現，近兩年的節日氣氛明顯轉淡，不只發糖果的住戶減少，門前裝飾也愈來愈簡單，讓她開始思考，一般家庭是否正在縮減非必要消費。

「硅谷AI浪潮里的二娃媽媽」表示，從去年開始便感覺社區萬聖節不如以往熱鬧，今年冷清程度又更加明顯。許多住戶不再添購大型布置，而是沿用舊有裝飾，糖果採買量也比過去保守。節日依然存在，但居民投入的金錢與心力似乎逐漸下降。

最讓她感慨的是社區消防局的變化。往年萬聖節夜晚，消防員會在門口擺桌、準備熱飲，並向孩子發放糖果與小禮物；然而從去年起，熟悉的活動便不再出現。擁有經濟學背景的「硅谷AI浪潮里的二娃媽媽」認為，單一社區的情況當然不能代表整體經濟，但當家庭對未來收入缺乏信心，可花可不花的預算通常最先被削減。

不少網友分享類似觀察。有人精心準備糖果與玩具袋，整晚卻沒有孩子上門；也有家長表示，以往半小時便能裝滿一籃糖果，今年走了一小時仍只有半籃。南加州網友則指出，兩大包糖果已要價約50美元，景氣與物價壓力都可能降低住戶參與意願。

不過，也有留言認為，萬聖節冷清未必完全是消費縮減所致。部分家庭可能只是不願投入時間布置、應門及提供「情緒價值」，孩子也可能集中前往少數知名社區討糖，使一般住宅區顯得更加安靜。有人觀察，中產社區仍相當熱鬧，反而部分豪宅區與亞裔聚居區的參與度有所下降。

此外，各地情況差異明顯。舊金山市區、佛州及部分鄉村社區仍維持熱鬧氣氛，有住戶搭設大型充氣南瓜、播放露天電影，甚至發放單價較高的巧克力；也有社區熱門住戶一年仍會迎接超過500名孩童。另一些家庭則準備大量糖果，最後因訪客太少而無法發完。

精華 FAQ

  • 報導指出，矽谷社區近年萬聖節明顯轉淡，包含發糖果的住戶變少、門前裝飾簡化，居民在糖果與布置上的投入都比過去保守。

  • 作者認為，若家庭對未來收入沒有信心，最先被削減的往往是可花可不花的支出，而萬聖節布置、糖果與活動正屬於這類非必要消費。

  • 有，留言者也提到可能不是單純消費縮減，還包括部分家庭不想花時間布置與應門、孩子集中去熱門社區討糖，以及不同地區熱鬧程度本就不一。

萬聖節 華人 矽谷

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