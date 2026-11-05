1966年首次發行蝙蝠俠卡片 拍出近22萬元高價

圖為加州洛杉磯市博覽會公園內的「盧卡斯敘事藝術博物館」展出一套蝙蝠俠服裝。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 1966年Topps發行的首版蝙蝠俠集換式卡牌，在Heritage Auctions以加佣金後21萬8683元成交，刷新此類卡片的拍賣紀錄。

一張1966年Topps公司發行的首版蝙蝠俠集換式卡牌(trading card)以創紀錄的21萬8683元成交。

1966年，「蝙蝠俠熱潮」席捲流行文化，而Topps公司發行的首版蝙蝠俠集換式卡牌正是這場熱潮最令粉絲難忘的收藏之一。

這套包含55張卡片的「黑蝙蝠」(Black Bat)系列，將高譚市(Gotham City)蒙面守護者的冒險故事，改編成了生動的紙板故事。

它們與由亞當韋斯特(Adam West)和伯特沃德(Burt Ward)主演的美國廣播公司(ABC)熱門劇集「蝙蝠俠」同步發行。

每張卡片正面都印有精美的手繪圖，橙色的背面則是講述了故事的一部分。

這套卡牌系列中最引人注目的，就是編號為1的卡牌，其標題恰如其分地就叫做「蝙蝠俠」。

收藏家通常將這張卡牌視為蝙蝠俠的「新秀卡」(rookie card)，因為它首次介紹了這位穿著披風的鬥士，並且是整個「黑蝙蝠」系列的關鍵所在。

這套卡牌的精美插畫由著名插畫家諾曼．桑達士(Norman Saunders)和漫畫家包伯．鮑威爾(Bob Powell)聯手創作，其標誌性的黑色蝙蝠圖案使其與後來的紅蝙蝠和藍蝙蝠系列區分開來。

這張卡牌在10月23日於德州達拉斯市的Heritage Auctions拍賣行總部拍賣，並在短暫競價後，以18萬元的價格成交。

據拍賣行稱，加上買家佣金，卡牌的成交價高達21.96萬元，創下了卡牌的最高成交價紀錄。

據賣家Heritage Auctions稱，此前從未有其他版本的同款卡片獲得過更高的評級。

六十年過去了，高品相的卡牌面臨著許多挑戰，包括卡牌居中度、角落磨損、印刷品質以及彩色邊框的脆弱性等。

但這張卡牌克服了這些挑戰，最終獲得了PSA Mint 9的評級。