懷州夫婦賣家當住郵輪17個月 燃油飆漲停航 退休環遊世界夢碎

「奧德賽號」乘客、懷俄明州夫婦蒙托亞賣掉家當，希望退休後能搭船環遊世界，可惜夢想維持17個月就破碎。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 奧德賽號因燃料成本異常暴增而停航，導致數百名住戶在柬埔寨下船；一對賣房購艙的懷州夫婦與其他乘客的退休海上生活夢想也因此告終。

原本正在環遊世界的美國豪華住宅型郵輪 「奧德賽號」(Odyssey)，郵輪公司以燃料成本「異常暴增」為由暫停營運，導致船上乘客意外受困柬埔寨 ，一對懷俄明州夫婦的退休 夢也因此破滅。

路透報導，「奧德賽號」停航，所帶來的問題遠不只是旅行計畫受到干擾而已，尤其是那些花費十多萬元、希望未來多年都能以這艘郵輪為家的乘客。保羅與琳恩．蒙托亞(Paul & Lynn Montoya)賣掉位於懷州的房子和汽車，以17萬9000元買下「奧德賽號」的一間船艙，此外每月還須支付約6000元的管理費用，希望退休後能搭船環遊世界。

然而，他們的夢想只維持了17個月。營運「奧德賽號」的Villa Vie Residences本周突然宣布由於燃料價格飆漲，公司被迫暫停營運。蒙托亞夫婦及其他約200名乘客被通知必須在柬埔寨西哈努克港下船，並帶走寵物以及所有能從海上住所攜帶下船的個人物品。

保羅接受路透訪問時表示：「直到登船前幾個月，我們其實都很少到美國境外旅行…我們認為這是一個探索世界的大好機會。」隨著伊朗戰爭僵持、燃料價格上漲，保羅表示郵輪上的住戶逐漸察覺船上問題愈來愈多，他說Villa Vie Residences要求乘客額外出資，甚至要求住戶提供貸款，以支付燃料費用。

保羅表示等到抵達柬埔寨時，船上竟然完全沒有網路，而且大約三個月前餐點品質就開始惡化，當時就知道郵輪公司快要沒錢了。蒙托亞夫婦表示，他們目前打算動用原本預留支付每月費用的資金維持生活，並計畫先在馬來西亞待一段時間。

林恩說比起損失的金錢，他們更捨不得的是郵輪上的社群生活，以及與其他住戶建立的情誼，「損失這筆錢確實令人難受，但我也會這樣想：我們已經有17個月的時間，造訪了許多令人驚嘆的地方，也結識了許多非常棒的人。」

保羅認為Villa Vie Residences已經沒錢了，「這就是為什麼他們買不起燃料。他們甚至連支付船員薪水都有困難，讓情況更加棘手。因此我們真的不指望能拿回任何錢。」

然而，對某些人來說，即便面臨財務困境，也無法掩蓋環遊世界和海上生活的非凡體驗。

69歲的卡蘿·拉森(Carol Larson)和她72歲的姊姊克莉絲塔·拉弗靈(Crystal Lavering)在船上分別住在不同的艙房裡長達18個月。這對來自加州的姐妹形容停航令人心碎，並希望郵輪能夠恢復運作。

拉弗靈說，她在船上的這段時間健康狀況有所改善，現在走路也不需要拐杖了。 「你搭這艘船是為了生活……只是很遺憾，這一切都結束了。」

拉森以12萬元的價格分期付款購買了她的船艙，此外還要支付每月的維護費。根據一項承諾，她可以在船上居住長達15年。拉森說，「因為這是一家新創公司，我認為存在風險。從一開始，我就告訴自己，如果郵輪能維持一年，我即使離開，仍會覺得很值得……我現在仍然這麼認為。」

卡蘿·拉森(左)和她姊姊克莉絲塔·拉弗靈(右)愛上環遊世界和海上生活的非凡體驗，稱「奧德賽號」停航令人心碎。(美聯社)