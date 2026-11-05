新冠疫情後 75歲以上民眾財富大增 成了最富有族群
聯準會最新財富調查顯示，美國家庭整體財富增速放緩，但老年與高收入族群因股市與房產升值大幅受惠，年輕、低收入及部分少數族裔則明顯落後。
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聯準會最新財富調查顯示，美國家庭整體財富增速放緩，但老年與高收入族群因股市與房產升值大幅受惠，年輕、低收入及部分少數族裔則明顯落後。
被視為衡量美國家庭財富「黃金標準」的聯準會最新「消費者財務狀況調查」(Survey of Consumer Finances)顯示，2022年至2025年美國家庭淨資產中位數上升2%，達到約21萬6000元。調查結果凸顯美國正呈現「雙速經濟」 (two-speed economy)景象：老年人和富裕群體財富大增，其他群體則因持續通膨，對自身財務狀況及整體經濟前景感到悲觀。
這項於10月9日公布、經通膨調整的調查數據顯示，與上一統計周期(2019年至2022年)家庭財富遽增37%相比，美國家庭的整體財富成長明顯放緩。2022年至2025年、亦即新冠疫情後幾年，一般美國家庭財富略增，富裕族群和老年族群財富大增；75歲以上族群成為最富裕年齡層，淨資產中位數為50萬5000元。
收入最高的10%家庭財富中位數成長31%，收入最低的40%家庭財富則下降。75歲以上國人財富成長37%，35歲以下人口財富下降23%。此調查的財富計算方式為家庭資產(如股票和房屋淨值)減去負債(如房貸和卡債) 。
有關「雙速經濟」現象，近期企業財報和消費者信心調查也呈現相同的經濟分化現象。密西根大學9日公布數據顯示，消費者信心指數降至史上第二低點；但持有股票可在一定程度上緩解這種壓力。
事實上，高收入群體和年長群體財富增長，很可能是因為他們比其他群體更多投資於近年行情火爆的股市。史坦普500指數2022年底至2025年底大漲78%，今年持續攀升，可能讓這些群體的財富大幅增值。
紐約大學經濟學教授沃爾夫(Edward Wolff)表示，以前國人步入老年開始吃老本時，往往變得更窮，「如今情況丕變」；許多75歲以上老人幾十年前就購入房產和股票，且從資產升值中獲益，「他們正躬逢其盛」。
一些通常財富較少的群體，則經歷財富大幅縮水。非裔家庭淨資產中位數下降25%，其他族裔群體的淨資產中位數均有所增長；未獲高中學歷者的淨資產中位數下降55%，是該調查歷來此類群體財富降幅最大的一次。
調查指出，2022年至2025年美國家庭淨資產中位數僅上升2%，約為21萬6000元，遠低於前一期37%的增幅，顯示整體財富成長已明顯放緩。 主要因為他們較早買進房產與股票，近年又受惠於股市強勁上漲，資產價值快速增加；在2022年至2025年間，75歲以上族群財富成長37%，淨資產中位數達50萬5000元。 相對弱勢的族群包括收入最低的40%家庭、35歲以下人口、非裔家庭及未獲高中學歷者，其中未獲高中學歷者淨資產中位數下降55%，跌幅最為驚人。
精華 FAQ
調查指出，2022年至2025年美國家庭淨資產中位數僅上升2%，約為21萬6000元，遠低於前一期37%的增幅，顯示整體財富成長已明顯放緩。
主要因為他們較早買進房產與股票，近年又受惠於股市強勁上漲，資產價值快速增加；在2022年至2025年間，75歲以上族群財富成長37%，淨資產中位數達50萬5000元。
相對弱勢的族群包括收入最低的40%家庭、35歲以下人口、非裔家庭及未獲高中學歷者，其中未獲高中學歷者淨資產中位數下降55%，跌幅最為驚人。
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