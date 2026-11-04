80歲失智症權威曝護腦祕訣：運動最重要

彼得森說，如果只能做一件事以促進更健康的認知老化，那就做運動。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Mayo Clinic老化研究主任彼得森分享護腦習慣，認為運動是最重要的單一法則，並強調飲食、睡眠與社交連結同樣能幫助延緩認知衰退。

妙佑醫療國際(Mayo Clinic)老化研究主任彼得森(Ron Petersen)接受華盛頓郵報 專訪，分享他如何在日常生活中保護大腦，積極且健康地老化。

現年80歲的彼得森研究健康老化、認知與失智症 超過半世紀，他的研究確立「輕度認知障礙」的觀念，這是介於健康認知老化與失智症之間的階段，改變了醫界與科學界研究認知健康的方式，且強調早期發現與調整生活方式的重要性。他10月中旬獲頒國家神經心理學會(National Academy of Neuropsychology)的終身貢獻獎

彼得森表示，「老化不必是一個被動的過程，我們可以影響並參與它，而這時生活方式就能發揮作用。」他認為，每個人都能做些簡單的事，促進更健康的認知老化，如果只能選一件事，那就是運動。

彼得森在不出差的日子，每周運動三、四天，他常與妻子一起到健身房快走，或在跑步機上變速跑步。

此外，彼得森也打高爾夫球、做腿部與上肢推舉等阻力訓練，以及柔軟度練習；這些練習有助於增加平衡感並預防跌倒，畢竟跌倒堪稱「老化的一大難題」。

研究發現，運動可減緩認知衰退、降低罹患阿茲海默症 的風險並促進大腦健康。

彼得森建議每周進行150分鐘有氧運動，即使只是10分鐘的超慢跑也有幫助。他說：「只要比你現在多動一些，大概就是最好的單一法則。」

在動腦方面，彼得森的工作繁忙，下班後盡量放鬆；他不玩數獨、填字等腦力遊戲，也不太看電視；若有看，多半是新聞或球賽。

飲食方面，彼得森指出，很難斷定哪種飲食對大腦特別好，但地中海飲食或麥得飲食(Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay diet, MIND diet)對心臟有益。

研究顯示，多攝取蔬菜、堅果、豆類、水果與海鮮，可能降低認知衰退與失智風險。

他說：「我認為，我們為心臟健康做的事，對大腦也有好處。」

除了運動和飲食，睡眠同樣重要。彼得森表示，隨著年齡增長，「臥床時間增加，睡眠品質卻下降」，人們經常醒來後便難以再入睡。

彼得森避免在晚上攝取咖啡因等刺激物，固定在晚間10時30分就寢，並在清晨6時30分起床，起床後喝一杯咖啡，周末則會晚點起床。

最後，維持社群連結很重要，無論是家族聚會或朋友相處。彼得森有兩個子女和六個孫子女，他們都住在離家較近的地方，每周都會和他們聚在一起。

研究顯示，孤獨感會提高失智風險，而強健的社會連結是認知健康的關鍵。「年紀大了很容易變得孤僻，」彼得森說： 「我認為，克服這種傾向是值得提倡的建議。」

現年80歲的彼得森研究健康老化、認知與失智症超過半世紀。(美聯社)