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茶包別再沖熱水 研究：恐喝下逾千塑膠微粒

編譯陳律安／綜合報導
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美國每日約有1.59億人喝茶，大約占半數全美人口。(美聯社)
美國每日約有1.59億人喝茶，大約占半數全美人口。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究指出，塑膠茶包在熱水沖泡時會釋出大量塑膠微粒與部分化學物質，污染量明顯高於散裝茶葉，相關風險引發健康疑慮。

美國每日約有1.59億人喝茶，大約占半數全美人口，但最新研究警告，塑膠茶包遇熱水後，可能釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。

科學家比較了14個使用塑膠茶包的品牌，以及14個散裝茶葉品牌所沖泡的茶飲；所有茶葉都以華氏203度(攝氏95度)的熱水沖泡三分鐘。

結果發現，使用塑膠茶包沖泡的茶湯，每杯含有555到2498顆塑膠微粒，數量令人咋舌；相較下，散裝茶葉沖泡的茶，每杯僅含0.3到2.4顆塑膠微粒。

塑膠微粒是小於5毫米的微小塑膠顆粒，研究表明，從空氣中的灰塵到我們所吃食物的60%都含有這些顆粒。塑膠微粒會增加心血管疾病、細胞損傷和某些癌症的風險。

研究人員表示，散裝茶葉中的塑膠微粒由多種材質組成，可能來自環境汙染或加工過程。相形之下，塑膠茶包沖泡的茶所含塑膠微粒，全都是聚醯胺(polyamide)纖維，與製作茶包的材料相同，直接指向汙染來源。

研究人員也確認哪些化學物質從茶包滲入水中。他們測量了雙酚A(BPA)及鄰苯二甲酸酯(phthalates)的含量。BPA會干擾內分泌功能、損害心臟活動，鄰苯二甲酸酯則與內分泌失調及潛在癌症風險有關。

研究人員在茶包中發現了雙酚A和多種鄰苯二甲酸酯，但這些物質的含量均在美國的安全標準內。然而，他們表示，這些標準可能已過時，尤其是雙酚A，他們檢測到的含量相對較高。

研究作者10月在「自然合作期刊食品科學」(npj Science of Food)雜誌上寫道，「茶包一旦接觸熱水，就會失去惰性包裝材料的功能，反而變成活性汙染源，每杯茶都會釋放數千個塑膠粒和內分泌干擾化學物質。」

土耳其研究人員的研究估算，飲用塑膠茶包沖泡的茶，雙酚A攝入量最高可達歐洲食品安全局每日可耐受攝取量的21.7%。

美國大多數標準茶包主要由天然植物材料製成，但有些品牌使用塑膠來密封和加固茶包的結構。環保非營利組織Waste Loop去年指出，Tazo、Celestial Seasonings及Twinings等品牌的部分茶包含有塑膠，但「許多品牌正努力朝完全不使用塑膠的方向邁進」。

許多茶葉公司已逐漸捨棄石油製塑膠，改用稱為聚乳酸(PLA)的生物塑膠，因為這種材料來自玉米澱粉等植物原料。不過，2023年一項研究顯示，PLA製成的茶包(俗稱玉米纖維茶包)仍可能釋出塑膠微粒。

散裝茶葉沖泡的茶，每杯僅含0.3到2.4顆塑膠微粒。(美聯社)
散裝茶葉沖泡的茶，每杯僅含0.3到2.4顆塑膠微粒。(美聯社)

精華 FAQ

  • 研究比較14個塑膠茶包品牌與14個散裝茶葉品牌，發現塑膠茶包每杯可釋出555到2498顆塑膠微粒，散裝茶則僅0.3到2.4顆，差距極大。

  • 研究人員指出，塑膠茶包釋出的微粒全是聚醯胺纖維，與茶包本身材質相同，顯示污染源直接來自包裝；散裝茶葉中的微粒則可能來自環境或加工過程。

  • 研究測得BPA與多種鄰苯二甲酸酯，但含量仍在美國安全標準內；不過作者認為標準可能過時，且土耳其研究估算BPA攝入量最高可達歐洲標準的21.7%。

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