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年輕時誤信 奧運得主投資全泡湯 慘痛教訓後這麼做

記者顏伶如／綜合報導
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退役田徑選手兼雪車選手蘿倫·威廉斯曾獲三面奧運獎牌。(美聯社)
退役田徑選手兼雪車選手蘿倫·威廉斯曾獲三面奧運獎牌。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

奧運得主蘿倫·威廉斯因早年誤信理財建議損失15萬元，後來考取CFP並成立公司，提醒年輕運動員慎選顧問、提升理財素養。

退役田徑選手兼雪車選手蘿倫·威廉斯(Lauryn Williams)是第一位在2004年、2012年、2014年夏季與冬季奧運獲得三面獎牌的美國女運動員，但她運動員生涯期間曾因誤信理財專家建議結果投資損失15萬元，後來立志考取認證理財規畫師(certified financial planner)以便自主管理金錢，並且成立顧問公司協助其他運動員理財。

華盛頓郵報日前報導，從威廉斯實例可以看出，並不是每一名理財顧問都把客戶最佳利益放在心上。

報導指出，沒有財務規畫卻擁有大量金錢的年輕運動員，經常成為被不肖理財專家或生意夥伴盯上的目標。

43歲的威廉斯接受華郵財經作家蜜雪兒‧辛格塔瑞(Michelle Singletary)播客節目「蜜雪兒‧辛格塔瑞之理財明燈」(Dollars & Sense With Michelle Singletary)節目訪問時說，她在運動員生涯早期犯下某些誇張的金錢錯誤，種種教訓促使她後來成為一名認證CFP。

她說，運動員生涯期間透過代言、比賽獎金擁有不錯收入，可是一連串錯誤理財決策卻導致財富沒有留住。她表示，某些問題出在不稱職的理財顧問。

她指出：「我遇到沒有教我真正培養理財素養的人。」

20歲出頭時，威廉斯年收入就超過20萬元。職業運動員生涯早期，在經歷了兩名不注意她需求的顧問之後，威廉斯嘗試自己投資，結果並不理想。

她聽信一名投資推銷員的說法，聲稱把錢放到一項海外事業便能在一個月內獲利翻倍。她說，當時應該提出更多問題才對，也應該要求所有書面資料。

威廉斯把原本打算要用來繳稅的15萬元交給推銷員，結果投資泡湯。為了繳稅，她後來拿房子申請第二份貸款。

她表示，曾經目睹其他運動選手的理財慘痛教訓，一名職業美式足球聯盟NFL球員聽信理財顧問建議投資一家賭場，結果賭場根本沒有開張，投入資金百分之百虧損。

威廉斯自認可以做得比曾經接洽的兩名理財專家更好，在30多歲時考取理財規畫師，創立Worth Winning公司協助其他運動選手理財。

為了管好財務，你不必像威廉斯那樣自己成為一名註冊理財規畫師。但你應該確信，你聘請的專業人士真心實意地為你著想。

「我以前不知道自己對理財一竅不通，」威廉斯說。，「我知道自己對金錢了解不多，但我不知道如果沒有人指導我，而這個人又不關注我的理財能力，那會有多危險。」

沒有財務規畫卻擁有大量金錢的年輕運動員，經常成為被不肖理財專家盯上的目標。(美聯...
沒有財務規畫卻擁有大量金錢的年輕運動員，經常成為被不肖理財專家盯上的目標。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她年輕時聽信投資推銷員，將原本要繳稅的15萬元投入海外事業，對方聲稱1個月可翻倍，結果資金全數泡湯。

  • 威廉斯意識到自己缺乏理財知識後，先自學再考取認證理財規畫師資格，並成立Worth Winning公司，改為主動管理金錢。

  • 報導指出，沒有財務規畫的年輕運動員容易成為不肖顧問目標，因此聘請理財專業人士前，必須確認對方真心以自身利益為優先。

奧運 華盛頓郵報

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