帕運選手加入「成人內容」平台賺訓練費 1年2.5萬元

帕運田徑選手卡塔琳娜·吉馬良斯2024年參加巴黎帕運跳遠項目。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 22歲帕運選手吉馬良斯為支付醫療與訓練費，與OnlyFans簽下年收1年2.5萬元合作，但只發布健身與生活等乾淨內容。

22歲美國帕運(又稱殘奧)田徑選手卡塔琳娜·吉馬良斯(Catarina Guimaraes)，為支付腦性麻痺醫療費用及2028洛杉磯 帕運的訓練開銷，接受以成人內容聞名的OnlyFans一年2.5萬元合作，在平台發布乾淨內容。她強調內容絕無腥羶色，只是分享訓練與生活。

NJ.com報導，22歲的吉馬良斯患有腦性麻痺，影響行動、肌張力和姿勢，形容自己「大腦裡WiFi訊號不良」，訊號總是延遲半秒。她曾獲跆拳道 黑帶二段，後來在新澤西州田徑俱樂部找到志向，成為首位參加NCAA 一級賽事的腦性麻痺運動員。

為了支付醫療費用和訓練開銷，她接受OnlyFans一年2.5萬元的合作。她說，「他們基本上就是付錢讓我在平台和我的平台上發文談他們，好讓大家對他們的頁面有更乾淨、正面的觀感。內容一點都不腥羶，除非你硬要說我穿著運動內衣和短褲做舉重訓練動作的影片很腥羶。」

OnlyFans雖以成人內容聞名，但也有運動員專區。粉絲只要支付10元，就可以在她的頁面看她唱音樂劇「漢密爾頓」的歌曲、做引體向上、喝蛋白奶昔。雖然她計畫保持乾淨內容，但曾有粉絲出價1.5萬元要「性感視訊通話」被她拒絕。

吉馬良斯的媽媽瑪麗亞(Maria Guimaraes)從女兒開始邁步走老踮著腳，就知她和其他孩子不同。三歲時在葡萄牙度假，神經科醫生確診她罹腦性麻痺。小學四年級時，她為參加50碼短跑勤奮練習，最後慘敗，「結果我被打得落花流水，」她說，「我完全被痛宰。」

2024年巴黎帕運，她站在法蘭西體育場紫色跑道上參加跳遠和賽跑兩項目，感覺全場震動，心想，「天啊，我居然在帕運賽場上了，」最終跳遠獲第八名。

但是讓她獲得OnlyFans合約的不是比賽成績，而是她在社群媒體為女性運動員發聲的形象。她擁有7.8萬Instagram粉絲，曾批評女星席德妮史威尼(Sydney Sweeney)為運動博彩平台拍攝的半裸廣告而引發負面留言，讓她因此關閉留言功能。

Instagram曾以她與OnlyFans有關聯「違反社群標準」為由限制貼文觸及率，但她說Instagram沒付她一毛錢。她父親約翰說，她這樣做是為了減輕經濟壓力，「她醒來時，不該擔心『油錢夠不夠去訓練中心？』而該把心思放在訓練上。」

吉馬良斯目前住在加州丘拉維斯塔，準備本月的國際腦性麻痺足球聯合會世界盃(IFCPF Cerebral Palsy World Cup)和2028洛杉磯帕運，同時在網上攻讀路易斯安納州立大學(LSU)運動機能學碩士。

吉馬良斯接受OnlyFans一年2.5萬元合作，在平台發布乾淨內容。(美聯社)