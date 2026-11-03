研究：2008年至2023年間已故NFL球員 75%慢性創傷腦病變
波士頓大學研究指出，2008年至2023年去世的NFL球員中約75%患有CTE，顯示美式足球腦傷風險極高，聯盟也正推動防護與醫療改善。
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波士頓大學研究指出，2008年至2023年去世的NFL球員中約75%患有CTE，顯示美式足球腦傷風險極高，聯盟也正推動防護與醫療改善。
波士頓大學(Boston University)最新研究發現，2008年至2023年間去世的職業美式足球聯盟(NFL)球員中，近75%患有慢性創傷性腦部病變(chronic traumatic encephalopathy，簡稱CTE)。
哥倫比亞公司新聞網(CBS News)報導，CTE為一種因頭部反覆受撞擊導致的退化性腦病變，僅能在死後確診，除美式足球員外，亦常見於其他運動員、第一線救難人員及軍人。
這項發表在「美國醫學會雜誌網路公開版」(JAMA Network Open)的研究顯示，CTE在一般人群中相當罕見，但在已故NFL球員中患病率極高。主要作者茱莉亞．加利尼(Julia Gallini )表示，「社區腦庫捐贈者的CTE檢出率始終低於1%，已故NFL球員卻有75%，顯示亟需支持家屬並在生前及早診斷與治療。」
過去研究曾估計已故NFL球員的CTE發病率介於25%至98%之間，差異極大主因在於「選樣偏差」(selection bias)，即出現CTE症狀的球員，身後捐贈大腦的機率高出5倍。
研究團隊本次在387名已故球員(其中362人確診CTE)的資料中，將此捐贈偏誤納入統計模式校正，將大腦捐贈者中觀察到的94%發病率，精確調整出74.5%的整體估計值。研究人員強調，此數據僅針對已故球員，無法預測現役或在世退役球員的患病率。
對此研究結果，研究形象大使、前NFL四分衛哈塞爾貝克(Matt Hasselbeck)坦言，「得知前輩所承受的痛苦令人心痛，必須吸取教訓保障下一代安全。」
NFL官方與球員協會(NFLPA)則相繼聲明，將持續推動防護罩(Guardian Caps)等裝備升級、修改規則包括減少腦震盪(concussions)與頭部撞擊，並擴大退役球員的醫療照護資源。
新英格蘭愛國者隊總教練、曾是後衛的弗拉貝爾(Mike Vrabel)10月28日受訪時坦言，球員皆清楚職業運動帶來的傷病風險，但聯盟仍應盡一切努力保障球員生活品質。
「我認為聯盟意識到應保護球員，並努力讓比賽更安全、更精采，這是好事。但我當初決定打球的時候，也清楚自己要承擔什麼。」弗拉貝爾表示。
研究團隊分析387名已故球員資料，並把大腦捐贈偏誤納入模型校正，將腦庫中觀察到的94%發病率調整為整體估計74.5%，更接近真實情況。 主要原因是選樣偏差，因為已有CTE症狀的球員，身後捐贈大腦的機率高出5倍，讓腦庫樣本更容易高估患病率，因此不同研究才會出現25%到98%的巨大落差。 NFL官方與NFLPA表示，將持續推動Guardian Caps等防護裝備升級，調整規則以減少腦震盪與頭部撞擊，並擴大退役球員的醫療照護資源，降低長期傷害。
精華 FAQ
研究團隊分析387名已故球員資料，並把大腦捐贈偏誤納入模型校正，將腦庫中觀察到的94%發病率調整為整體估計74.5%，更接近真實情況。
主要原因是選樣偏差，因為已有CTE症狀的球員，身後捐贈大腦的機率高出5倍，讓腦庫樣本更容易高估患病率，因此不同研究才會出現25%到98%的巨大落差。
NFL官方與NFLPA表示，將持續推動Guardian Caps等防護裝備升級，調整規則以減少腦震盪與頭部撞擊，並擴大退役球員的醫療照護資源，降低長期傷害。
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