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伍華德11月出回憶錄 將揭水門案線人 包括了前國安顧問

編譯廖振堯／綜合報導
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華盛頓郵報資深記者伍華德(右圖)在其回憶錄「秘密」(左圖)中，將首度公開多名已過...
華盛頓郵報資深記者伍華德(右圖)在其回憶錄「秘密」(左圖)中，將首度公開多名已過世線人的身分。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

資深記者伍華德將在11月推出回憶錄，首度公開多位長年秘密線人，包括史考克羅等政壇要角，並揭露水門案末期尼克森痛哭祈禱的幕後經過。

華盛頓郵報資深記者伍華德(Bob Woodward)漫長職業生涯中，為保護秘密線人不遺餘力，這些消息來源不僅幫他揭發「水門案」，也讓他得以一窺自尼克森(Richard M. Nixon)以來每一任總統神秘的一面。隨著伍華德的許多重要線人相繼去世，他決定揭開面紗，公開那些曾幫助他取得許多重大獨家新聞的消息來源，都收錄在將於11月24日出版的新書「秘密：一位記者的回憶錄(Secrets: A Reporter's Memoir，暫譯)」中。

華郵報導，現年83歲的伍華德在書中稱前白宮國家安全顧問史考克羅(Brent Scowcroft)是他「35年來的秘密消息來源」，也是他最珍惜的資產之一。史考克羅曾擔任福特和老布希兩位總統的國安顧問，伍華德寫道：「史考克羅的思維方式正是我所欣賞的，坦白說，我非常喜愛。我能看出他樂於在幕後講述真實的內幕故事，而不是把消息公諸於眾。」

伍華德首次披露了他如何得知1974年水門案末期那個「臭名昭著的祈禱場景」：尼克森在白宮情緒崩潰、痛哭流涕，強拉著國務卿季辛吉(Henry Kissinger)跪下與他一同祈禱。隔天尼克森便在電視演講中宣布辭職。

伍華德透露主要消息來源便是史考克羅和另一位國務院官員伊格伯格(Lawrence Eagleburger)；他們是季辛吉的副手，雖沒有親眼目睹這一幕，但說季辛吉事後立刻向他們描述了當時的情景。伍華德回憶當晚稍帶醉意的尼克森打電話給季辛吉，懇求他不要告訴任何人自己痛哭，而被這兩位副手偷聽到，之後把這件事告訴了伍華德。伊格伯格和史考克羅分別於2011年和2020年去世。

伍華德的消息來源遍布各階層，例如多年來一直與共和黨南卡羅來納州前聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)保持密切聯繫，伍華德透露在葛理漢今年7月驟逝前，至少曾接受採訪過74次。據回憶錄所述，葛理漢還曾積極遊說川普接受伍華德採訪，為他2020年暢銷書「Rage」提供素材，該書講述了川普第一任期的一些內幕。

在新書中他還提到中央情報局法律顧問、曾任證券交易委員會首席執法官的史波金(Stanley Sporkin)，「多年來一直是我的重要秘密消息來源」。參議院水門案調查委員會首席法律顧問達許(Sam Dash)也是他的線人之一。有些線人透露的訊息甚至涉及國安機密，如老布希時期擔任白宮法律顧問的格雷(C. Boyden Gray)，伍華德稱他是「我一生中始終保持聯繫的秘密消息來源之一」；在雷根及老布希政府擔任高階顧問與內閣官員的達曼(Richard Darman)，伍華德數十年間至少與達曼會面、訪談或通話58次，稱他是「一座資訊金礦」。

精華 FAQ

  • 因為他多年保護的多位重要線人相繼去世，伍華德認為時機成熟，決定在11月24日出版的回憶錄中，揭開這些曾協助他取得重大獨家的消息來源身分。

  • 伍華德稱前白宮國安顧問史考克羅是他35年來的秘密消息來源，也是最珍惜的資產之一，認為他擅長在幕後提供真實內幕，而非把消息公開。

  • 伍華德說，主要消息來自史考克羅與伊格伯格兩位季辛吉副手，他們雖未親眼目睹，但轉述了季辛吉的描述，並聽到尼克森致電懇求不要外傳自己痛哭的情況。

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