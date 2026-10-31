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紐時曝內幕：5000萬雇前川普律師 富豪維魯提尼獲特赦

編譯陳韻涵／綜合報導
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超級富豪銀行家維魯提尼(右)聘用川普前私人女律師，數周後即獲特赦。(美聯社)
超級富豪銀行家維魯提尼(右)聘用川普前私人女律師，數周後即獲特赦。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐時揭露，維魯提尼家族為替遭起訴的富豪爭取川普特赦，開出4年5000萬元聘請哈巴，川普得知後憤怒並要求分潤。

億萬富豪銀行家埃雷拉·維魯提尼(Julio Herrera Velutini)為求得川普總統特赦，其顯赫家族聘請曾任川普私人律師、當時的司法部顧問艾麗娜‧哈巴(Alina Habba)，開出4年、每年1000萬元加上獎金，至少5000萬元的薪酬。

維魯提尼在委內瑞拉出生，擁有義大利公民身分，橫跨銀行、不動產與時尚的家族企業可追溯至14世紀。

紐約時報」取得的訪談與文件顯示，維魯提尼2008年在美國屬地波多黎各創立銀行，2022年8月涉嫌賄賂當時的總督巴斯克斯(Wanda Vázquez)，要求撤換調查該銀行的監管官員而遭起訴，三名被告均不認罪。

2025年8月，維魯提尼在律師凱斯(Christopher M. Kise)協助下，與聯邦司法部達成罕見的寬鬆協商，僅承認一項競選財務輕罪。凱斯曾任佛州訟務次長，也是川普私人法律團隊的成員。

巴斯克斯與涉案的一名前聯邦調查局探員也只認輕罪，讓主張重判的檢察官備感失望。

不過，維魯提尼仍視此為汙點，他27歲的美國籍女兒伊莎貝拉·埃雷拉(Isabela Herrera)捐款350萬元給與川普相關的超級政治行動委員會，特赦卻遲未發布。

於是，維魯提尼家族聘請哈巴，讓她擔任「協調夥伴」(Concord Partners)法務長，埃雷拉2025年10月底在佛州成立該公司，但這間公司沒有公開檔案，家族企業部分人士也不清楚其業務。

哈巴在公司登記數日後敲定合約，2026年元旦就任「協調夥伴」法務長；她同時是當時司法部長邦迪(Pam Bondi)的資深顧問，負責監督聯邦檢察官，屬於可兼職的政府特別員工。

哈巴上任數周後，川普隨即批准維魯提尼的無條件全面特赦令。

熟悉維魯提尼家族與哈巴合約的人士透露，哈巴是為協助爭取特赦而被延攬，且對薪酬之高感到驚訝。

哈巴否認涉入，並發布聲明表示，「任何暗示我的聘雇（全部已經過司法部審查並揭露）與取得特赦有關的說法都是錯誤的。」

司法部表示，哈巴未與任何人談論特赦，白宮官員稱政府遵循含白宮法律顧問辦公室與司法部的審查程序。

上周，川普總統得知哈巴與維魯提尼的5000萬元合約後勃然大怒。據多位知情人士透露，川普對這筆交易金額之龐大感到憤怒，並已指示助手和盟友，要求哈巴將其中一部分捐贈給他未來的總統圖書館或其他川普相關機構。川普至少告訴一位盟友，維魯提尼家族不應該支付剩餘的合約款項。

曾任川普私人律師的艾麗娜‧哈巴以5000萬獲聘為超級富豪爭取特赦。(美聯社)
曾任川普私人律師的艾麗娜‧哈巴以5000萬獲聘為超級富豪爭取特赦。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因維魯提尼希望消除遭起訴留下的汙點，家族遂聘請曾任川普私人律師的哈巴，擔任協調夥伴法務長，據悉主要目的是協助爭取特赦。

  • 合約傳出為4年、每年1000萬元加獎金，至少5000萬元；她在獲聘後不久又出任川普政府司法部資深顧問，屬可兼職的特別員工。

  • 川普得知哈巴與維魯提尼的5000萬元合約後感到憤怒，認為金額過大，並要求哈巴把部分款項捐給其未來總統圖書館或其他相關機構。

川普 紐約時報 委內瑞拉

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