川普赦免逾億賠償 至少18獲赦者與白宮有關 被害人求償無門

川普總統自2025年1月以來發布的寬赦令已免除至少1.19億元應支付給被害人的賠償金，讓部分被害人感覺二度受害。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： CBS調查指出，川普第二任期的寬赦令已抹去至少1.19億元賠償金，且多名獲赦者與白宮有關，讓受害者面臨求償無門的局面。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)調查發現，川普 總統自2025年1月以來發布的寬赦令(clemency order)已免除至少1.19億元法院下令但尚未支付的被害人賠償金(restitution)，讓部分被害人感覺二度受害。

相較之下，前總統拜登任內僅免除1.4萬元，而且絕大多數是減刑(commutations)，仍保留財務處罰，而非特赦(pardons)。

因寬赦令而拿不到賠償金者則包括小型家庭食品企業、社區銀行、國稅局等機構。這些一筆勾銷的賠償義務，是川普第二任期「特赦經濟」(pardon economy)蓬勃發展下的隱形代價。

從法庭資料可發現，至少18名獲赦免者與白宮 有關係；律師、說客或川普的親密政治盟友為他們發聲，或者獲赦免者本人或其家屬曾捐款支持川普競選。

紐約大學法學教授巴考(Rachel Barkow)說，由於赦免不會解除民事責任，雖受害者仍可提告，但訴訟昂貴且緩慢。賠償令雖也具有強制執行力，政府可在被告獲釋後20年內持續追討，但寬赦令讓這一切畫下句點。

川普第二任期免除的最大單筆金額，是法官命令安德烈斯·坎貝羅斯(Andres Camberos)與阿德里亞娜·坎貝羅斯(Adriana Camberos)兄妹支付近4900萬元。兩人2024年10月因詐騙食品製造商、取得大幅折扣而被定罪，法院命令他們償還19家公司，其中包括維吉尼亞州小型退伍軍人企業True Made Foods的1.78萬元。True Made Foods創辦人卡馬克(Abraham Kamarck)說，他從未指望拿回錢，但得知他們獲寬赦時「震驚不已」。

其他曾聘用共和黨律師者也抹去大筆債務，包括實境秀明星Todd與Julie Chrisley夫婦欠被害人1700萬元，兩人的女兒莎凡娜·克里斯利(Savannah Chrisley)在川普赦免其父母前10個月，點名托爾曼為協助爭取寬赦的律師。

部分獲赦免者更進一步在事後取回已支付的錢。例如養老院高階主管史瓦茲(Joseph Schwartz)2025年11月獲特赦。他2025年4月被判向國稅局支付500萬元賠償金及10萬元罰款並已全額支付，之後因為特赦，上訴法院撤銷其定罪與刑期，地區法院隨後批准他取回已付款項。部分受害者認為，川普的寬赦行動，印證了外界長期以來的一種懷疑：體系偏袒有錢有勢者。

另一起案件是詹泰爾(David Gentile)案，寬赦令在法院有機會要求賠償之前，就切斷了對被害人的賠償。前GPB Capital Holdings執行長詹泰爾因1.6億元投資詐欺被定罪，逾萬名投資人受害。他僅服刑12天便獲釋，並免除賠償義務。

檢方稱GPB受害者都是一群「辛勤打拚的普通人」。圖特拉(CarolAnn Tutera)、她妹妹及97歲母親，在圖特拉丈夫過世後，投入GPB約50萬元的退休與家庭儲蓄。她對赦免向受害者傳達的訊息感到沮喪，「有錢能使鬼推磨。只要你有錢，就能花錢買到免坐牢的通行證。我覺得這太令人作嘔了。」