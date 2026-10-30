我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

自己煮飯不一定省錢 她揭5招省到伙食費又兼顧營養

全美最佳超市綁首 在22州擁170家分店

編譯周靜芝╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連鎖超市The Fresh Market獲「今日美國報」讀者選為「最佳超市」。(...
連鎖超市The Fresh Market獲「今日美國報」讀者選為「最佳超市」。(取自The Fresh Market官網）

AI摘要

文章摘要整理：

The Fresh Market在USA Today 2026讀者票選中拿下最佳超市，並於多個分項奪冠，執行長強調團隊、品質與顧客關係是成功關鍵。

總部位於北卡羅來納州格林斯伯勒(Greensboro)的連鎖超市The Fresh Market，近日奪得一項備受同業羨慕的獎項，該公司執行長強森(Brian Johnson)向福斯新聞(Fox News)透露了他認為獲獎的原因。

該連鎖超市在「今日美國報」(USA Today)2026年「10大最佳讀者票選獎」(10 Best Readers' Choice Awards)的「最佳超市」類別中登上榜首；同時在「最佳生鮮蔬果」、「最佳熟食」、「最佳即食餐點」及「最佳烘焙坊」等分項中均奪得第一。

強森對獲獎感到興奮，但也指出這並非基於單一因素，而是多方面的綜合結果。他說，從第一天起就愛上這個品牌，每天上班心情都很輕鬆，「我們有很棒的團隊」。

強森擔任執行長逾六年，The Fresh Market在全美22個州擁有超過170家分店。根據官網介紹，該連鎖超市由貝瑞夫婦(Ray and Beverly Berry)於1982年創立，靈感來自歐洲傳統市場，希望提供更熟悉且個人化的購物體驗。

該公司強調，他們著重新鮮、高品質的食材與現成餐點，並秉持熱忱的服務態度。

強森表示，顧客大可放心地購買生鮮產品，他們只精選最優質、最新鮮的農產品，以及每天在店內現切的肉品。他指出，每家分店都配有多名專業肉品師傅，因此顧客在任一家店購買肉類時，獲得的都是當下最新鮮的肉。

強森還大加宣傳The Fresh Market提供的即食餐點。他說，他們的使命是讓日常的用餐體驗既特別又輕鬆。

在該公司網頁上，一位顧客指出，裝在耐熱袋裡的各式蔬菜，已預先處理好，既方便又種類豐富；蔬果區總是井然有序、整潔整齊，完全看不到任何變質的商品。另一位顧客則稱讚該店提供的Peppercorn Steak Market料理懶人包。

強森表示，過去一年，The Fresh Market已新增五家分店，未來計畫繼續擴張。他也感謝投票支持The Fresh Market的顧客，「我們真的非常感激，我們和顧客之間的關係非常密切，就像家人一樣。」

其他入選「今日美國報」十大最佳排行榜的連鎖超市還包括Publix、Kroger和ALDI。顧客表示欣賞ALDI的實惠價格，而Publix則因環境整潔及員工友善而受到好評。購物者也表示，他們喜愛Kroger的便利及豐富多樣的商品選擇。

ALDI超市價格實惠，也獲讀者青睞。(美聯社)
ALDI超市價格實惠，也獲讀者青睞。(美聯社)

精華 FAQ

  • The Fresh Market在「今日美國報」2026年10大最佳讀者票選獎的「最佳超市」類別中拿下第一名，成為全美最受肯定的超市之一。

  • 它同時在「最佳生鮮蔬果」、「最佳熟食」、「最佳即食餐點」與「最佳烘焙坊」等分項全部奪冠，顯示其產品線與門市體驗都受到高度肯定。

  • 公司主打新鮮、高品質食材與現成餐點，並重視服務；目前在22州有170多家分店，近1年新增5家，未來也將持續擴張。

北卡羅來納州

上一則

第十九屆金秋音樂會 《金秋交響·聲耀250載》11月1日隆重登場 美國建國250週年 鄉音二十五週年

下一則

暴風雪登洛磯山 科州2名大學生遺體尋獲

延伸閱讀

聖荷西一家Safeway超市11月熄燈 居民不捨

聖荷西一家Safeway超市11月熄燈 居民不捨
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱
全美百大義大利麵餐廳評選 冠軍落在新澤西州

全美百大義大利麵餐廳評選 冠軍落在新澤西州
H Mart北加Sacramento新店 一站式亞洲購物餐飲體驗

H Mart北加Sacramento新店 一站式亞洲購物餐飲體驗

熱門新聞

柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了