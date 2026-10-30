物價漲翻 半數民眾憂買不起食物

和2012年相比，美國人最常吃的牛肉，價格已漲了1倍。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 雖然通膨已較高峰降溫，但過去10多年物價全面上升，尤其食物、住房與服務支出大漲，讓半數民眾擔心連食物都買不起。

通膨 已改善許多，今年9月通膨率是3.7%，比起2022年的高峰9%下降不少。然而，通膨會隨時間累積導致物價愈來愈高，若將時間拉長一點，過去10多年堪稱萬物皆漲，特別是牛肉、麵包、修車、房租這些日常開支，漲幅特別驚人。

美聯社10月公布的最新民調顯示，竟有半數民眾擔憂他們連食物都買不起。但若看牛肉價格的長期走勢，會擔心買不起食物，並不讓人意外。

紐約時報 報導，根據勞工統計局數據，2012年，1磅牛排平均價格約6元，然後慢慢上漲，到了2019年漲到1磅約8元。接著新冠疫情 侵襲，牛肉漲幅開始失控，現在1磅美國牛肉價格達12、13元。

也就是說，和2012年相比，民眾最常吃的牛肉，價格已漲了一倍，麵包漲幅達46%。

今年春季，全美各地汽油價格達到每加侖4元，此後大多維持在這一價位附近，柴油價格最近則創下每加侖6元的最高紀錄。

油價和食品價格波動並不罕見，但過去10多年來物價幾乎全面上漲，而且漲幅堪稱非比尋常。

以家具為例，新冠疫情爆發前，家具價格其實一直在逐步下降，部分原因是消費者可以買到價格低廉的進口家具。但疫情期間，許多被迫居家的人開始訂購升降桌，打造居家辦公空間；有人購買躺椅放在客廳，也有人添購戶外家具，以便在維持社交距離的情況下享受戶外活動，家具價格因此大幅上漲。

疫情過後，家具價格開始再次下跌。但隨著川普總統實施關稅政策，價格又被推高。

統計顯示，和2012年相較，家具漲幅為11%，服飾漲幅9%，和食品相比漲幅相對較小；電器等少數產品價格甚至下降。然而，幾乎每一類商品價格曲線都高於疫情前趨勢，而且許多商品的漲幅，至今仍然高於疫情前的上漲速度。

大部分的支出其實用於服務，包括房租和外食。近年來，汽車維修、外食等項目的支出急劇增加。和2012年相比，外食價格漲了69%，修車費用漲了81%。

接下來是住房。對絕大多數人而言，住房迄今仍是每月最大的一筆開銷。統計顯示，當今租金比2012年上漲75%。

多數人認為自己的薪資沒有跟上物價上漲腳步。在2021和2022年的通膨高峰期，平均而言，物價上漲速度遠超薪資成長。到了2024年底和去年，勞工薪資基本已補上落後的差距。但這些數據只是平均值，近期研究發現，許多人經通膨調整後的實質收入仍有所下降，尤其是年長勞工以及無法透過跳槽尋求更高薪資的人。

麵包從2012年以來漲幅達46%。(美聯社)