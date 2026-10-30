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購屋、子女養育費成本高 美國夢變貴 終生費用衝上530萬元

編譯俞仲慈／綜合報導
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扶養子女與大學學費的成本年增率最大，上漲8.9%來到95萬3763元。(美聯社)
扶養子女與大學學費的成本年增率最大，上漲8.9%來到95萬3763元。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究指出，美國家庭要實現「美國夢」的終生成本已升至532萬元，漲幅高於薪資成長；其中購屋、養育子女與大學學費壓力最大。

最新研究發現，美國家庭收入成長速度趕不上生活開銷，而且隨著購屋、子女養育費以及大學學費逐年上漲，如今實現「美國夢」所需總金額衝破530萬元，與一般勞工的距離愈來愈遙遠。

福斯財經頻道(FOX Business)報導，投資金融網站Investopedia研究發現，國人一生實現「美國夢」所需金額在2025年至2026年間上漲4.1%，從一年前的511萬元增加20萬8000元，今年達到532萬元；相較之下，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，今年6月底前12個月，私人企業薪資調幅僅為3.1%，已經追不上完成「美國夢」的費用。

Investopedia針對人口普查局(Census Bureau)公布的資料分析後發現，一名擁有大學文憑的全職上班族在25歲至64歲賺取的總收入約360萬元(未扣稅前)，若加上20年平均社保福利，總收入可達410萬元，不過與實現「美國夢」所需成本相比，仍有120萬元缺口。

從具體金額分析，購屋成本漲幅最大，終身成本從2025年118萬4000元增至2026年的127萬5000元，增加逾9萬1000元，年增率高達7.7%，此金額包括購買一間中位價格獨棟住宅(售價42萬元)所需的兩成頭期款，以及為期30年、利率6.32%的房貸(含利息在內總成本約83萬7000元)；此外，還要負擔每年3057元的保險費、房產稅、以及長達30年的房屋維修費、水電費等，累計共有43萬8000元的額外支出。

Investopedia調查也發現，在各項生活支出類別，扶養子女與大學學費的成本年增率最大，從2025年的87萬6092元上漲8.9%，來到95萬3763元；至於「美國夢」其他成本漲幅較為緩和，每年度假與飼養寵物的終身成本均增加3.5%，分別來到18萬6999元和4萬772元。

另外已婚夫婦退休20年的生活支出，預估成本上漲2.2%來到120萬5119元；婚禮費用也上漲1.6%，達到3萬8800元；還有家庭購買兩輛新車、負擔保險、保養、登記與燃油等花費，終身成本上漲0.5%，達到120萬5627元；至於「美國夢」各項類別中，醫療保健是唯一終身成本較前一年減少的項目，儘管降幅僅0.2%，但總成本調降至41萬3271元。

以金額而言「美國夢」的購屋成本漲幅最大，終身成本增至2026年的127萬5000...
以金額而言「美國夢」的購屋成本漲幅最大，終身成本增至2026年的127萬5000元。(美聯社)

精華 FAQ

  • Investopedia研究顯示，2025年至2026年間實現「美國夢」所需金額增至532萬元，較前一年增加20萬8000元，年增率為4.1%，顯示家庭負擔持續上升。

  • 因為今年6月底前12個月，私人企業薪資調幅只有3.1%，低於美國夢成本4.1%的增幅。即使全職上班族加上社保福利，總收入仍與所需成本有約120萬元缺口。

  • 漲幅最大的是購屋成本，年增7.7%至127萬5000元；扶養子女與大學學費也增加8.9%至95萬3763元。相較之下，醫療保健是唯一下降項目，僅減0.2%。

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