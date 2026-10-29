用宗教引導AI向善有用嗎？專家：不同傳統、世界觀將矛盾

圖為印度教信徒抬著女神「難近母」神像前往河邊進行沉水儀式。A1業者對訓練聊天機器人的宗教觀，引起學者的注意。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 科技業想用宗教與哲學引導AI向善，但學者認為不同傳統矛盾難以化為通用規則；Anthropic則與多元宗教團體合作，尋求更廣泛的道德參考。

科技公司競相打造最強大人工智慧(AI)的同時，部分業者開始思考如何教導聊天機器人分辨是非對錯，並希望藉助「科學盡頭的玄學」協助「教化」AI。

美聯社報導，Anthropic 共同創辦人歐拉(Chris Olah)今年5月稍早出席梵蒂岡 發表教宗 良十四世(Pope Leo XIV)有關AI的通諭時表示：「這些不是實驗室能回答的問題。」

隨著科技業界高層警告AI可能造成破壞，並開始討論打造道德良善模型的必要性，科技業人士愈來愈常向哲學家與宗教領袖徵詢意見；業界高層的普遍想法是在社會對AI的恐懼蔓延之際，宗教或許可以引導AI向善。

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)去年表示，「我認為ChatGPT必須反映人類道德觀的『加權平均值』或類似的東西。」

不過，專家與信徒紛紛警告，這種想法忽略不同傳統與世界觀彼此的矛盾，即宗教並不是這樣運作的。

密西根大學人類學教授基恩(Webb Keane)指出，數十年來學界一直反對把宗教視為可與信徒「雜亂、實際、隨機應變」的生活方式切割的規則。

基恩認為，若假定宗教能提供一套可提取的道德原則，訓練AI就可能偏重某些傳統或扭曲其他傳統。他說：「把宗教視為規則手冊是非常古板的想法。」

這並不意味相關討論缺乏多元性。印第安納州聖母大學的倫理與AI計畫負責人、宗教哲學家梅根．蘇利文(Meghan Sullivan)今年稍早參加Anthropic會議，與會者包括不同教派的基督徒。

Anthropic在5月的部落格文章中表示，已與至少15個宗教與跨文化團體的學者、神職人員、哲學家和倫理學者會面，未來希望擴大範圍，但並未列出諮詢過的對象。

Anthropic指出，這項工作不是要讓語言模型對齊任何單一傳統的世界觀，而是希望Claude廣泛汲取宗教、世俗與政治等各種觀點，「我們透過這些對話所追求的，是認真、累積性地思考良好品格究竟是如何形成的。」

Meta、Google和亞馬遜的代表也曾與梵蒂岡會面，而微軟則一直積極進行宗教拓展活動。

OpenAI執行長奧特曼認為，ChatGPT必須反映人類道德觀的「加權平均值」。(美聯社)