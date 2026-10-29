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「人的判斷 仍有價值」Anthropic出高薪 反聘真人撰稿

編譯陳律安／綜合報導
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Anthropic開出年薪29.5萬到34.5萬元的條件，徵求一名真人撰稿人。(...
Anthropic開出年薪29.5萬到34.5萬元的條件，徵求一名真人撰稿人。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic雖能用AI快速生成內容，仍以高薪招聘真人撰稿人，凸顯在公關與企業溝通中，人類判斷、策略思維與內容把關的價值依舊不可取代。

Anthropic的聊天機器人，或許能在短短數秒間，生成一篇講稿，但這家AI公司卻依舊開出年薪29.5萬到34.5萬元的條件，徵求一名「執行傳播撰稿人」(Executive Communications Writer)，凸顯了即使 AI 工具承擔了愈來愈多的寫作和其他專業任務，人類判斷仍然有價值。

該公司在尋找的真人撰稿人不僅要精通文字，還必須至少有八年經歷，可迅速掌握技術概念，協助主管釐清思緒、並在突發新聞事當下保持鎮靜。

儘管一些領英用戶質疑，該名新進人員的工作成果，可能被拿來訓練AI，但溝通專家指出，這項職缺，為創意人才的持久價值指引明路。

專家說，年輕撰稿人應明白，寫作工作早在動筆前就已開始，而精通文字只是工作的一部分。

Marketingprofs內容長、並著有「人人都寫作」一書的亨德利(Ann Handley)說：「當速度變得廉價，判斷就變得格外有價值」，「我們正看到這種價值延伸到撰稿人的角色。」

亨德利表示，成功的企業公關人員不能只是替主管潤飾措辭，而是必須成為策略顧問，「優秀的撰稿人向來都具有策略思維，因為他們一直必須決定哪些內容該寫進文章，哪些不該寫。」

她說：「成功的應徵者不只是塑造文字，還要塑造思想領導力，以及團隊如何向外界呈現自己。這意味著必須知道哪些想法值得堅持、哪些值得探索，以及哪些根本就是愚蠢的想法。」

內容行銷公司Content Marketing Partners執行編輯布勞爾(Joseph Braue)指出，企業撰稿人的一大工作重點，是質疑缺乏根據的主張、避免做出過度承諾，及頂住發布劣質內容的壓力。

布勞爾表示，儘管許多撰稿人確實會與AI合作，但仍必須掌握敘事方向，並確保內容準確。

Anthropic開出的職位薪酬相當優渥。相較下，亞馬遜雲端服務(AWS)目前也在招聘駐西雅圖的高階主管公關經理，年薪介於12.67萬至17.14萬元。

擁有20年資歷的企業策略作家、前企業高階主管伯諾夫(Josh Bernoff)說，產出更多內容並不能證明撰稿人對公司的價值。若想獲得升遷，撰稿人必須蒐集證據，證明自己的作品產生了哪些影響。

伯諾夫表示，「如果你的工作是撰寫市場研究報告，那麼只有當人們讀完報告後表示『我們將對這項產品做出以下調整』，你的工作才算真正有效」，「你的工作是影響他人，而且必須在動筆前，就思考該如何達成這項目標」。

精華 FAQ

  • 因為公司認為，AI雖能加速產文，但在企業溝通、判斷取捨與危機應對上，真人更能提供策略思維與人類判斷，避免內容失準或過度承諾。

  • 應徵者需有至少8年經驗，除了文筆熟練，還要能快速掌握技術概念、協助主管釐清思緒，並在突發新聞事件中保持冷靜，兼具溝通與判斷能力。

  • 專家指出，撰稿人的價值不只是寫得快，而是能決定該寫什麼、不該寫什麼，質疑缺乏根據的主張，並以作品影響決策與外界對公司的觀感。

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