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採買用品、整理帳目 AI成隱形管家 但隱私資安均有風險

編譯林聰毅／綜合報導
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亞馬遜推出AI版語音助理Alexa+，試圖成為各種智慧家電的管理員。(美聯社)
亞馬遜推出AI版語音助理Alexa+，試圖成為各種智慧家電的管理員。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

愈來愈多家長以生成式AI協助家庭管理，從行程安排到採買與帳目整理都能自動化，但也引發資料安全、隱私外洩與依賴過度的疑慮。

許多家長正利用AI來安排家庭事務，從管理繁忙的日程到尋找幼兒園、採買日用品到整理家用帳目，讓AI逐漸成為隱形管家，不僅大幅減輕父母的腦力負擔，也帶動全新科技產品的應用情境。

英國金融時報報導，住在維吉尼亞州的帕拉佐(Tiffany Morris Palazzo)是一家律師事務所創辦人，她每周日都會收到一份由Anthropic的AI平台Claude Cowork自動生成的「家庭周報」，內容包括未來一周自己是否有安排皮拉提斯、與丈夫是否有約會需要事先找保母，以及兩名9歲和10歲的女兒是否有提前放學等資訊。

帕拉佐只需提供簡單指示，系統便能彙整成一份行動清單。這位46歲的律師說，「原先每周開始工作時，我的腦力負擔都非常重」，如今AI徹底改變生活體驗。

近年來愈來愈多家長(尤其是母親)開始利用生成式AI減輕家庭管理負擔，從安排時間到處理瑣碎家務都交給AI協助。

科技業者也看準AI協助家庭管理的相關需求。OpenAI首席經濟學家1月時透露，希望建立衡量家庭勞動的方法，因為主要由女性承擔的「無償家務」，估計相當於全球國內生產毛額(GDP)約15%。Anthropic去年公布的調查發現，使用Claude可讓食物準備流程加快75%；亞馬遜今年春天也推出AI版語音助理Alexa+，試圖成為各種智慧家電的管理員。

在社群平台上，不少媽媽分享如何利用Ollie、Cozi Max、Town、Ava等工具，或搭配ChatGPT及「vibe coding」(靠直覺寫程式)來簡化日常生活。

企業家兼母親吉納特(Jesse Genet)一家前往太浩湖度假前，一本有關小船的童書被送到她家前廊，她並未訂購，而是她的AI代理Claire做的。Claire可進入吉納特的Instacart帳戶，監控家中的食物供應，「我一早醒來，雜貨已放在我家門口，而我根本未訂」。

紐約州的Thoughtful產品主管夏佛(Elizabeth Shaffer)利用AI建立家庭網站，整合家庭規則、小孩作息時間表，就連每周的三餐食譜及食材採購清單也能交給AI安排。

然而，AI在為家庭減壓的同時也帶來新的風險。當兒童資料、家庭行程甚至健康資訊都交給AI，隱私與資料安全便成為重要問題。此外，AI可能提供錯誤資訊，而過度使用也可能造成個人能力退化。

可用主人帳戶、監控家中食物供應的AI代理，會主動代訂雜貨送到家。(美聯社)
可用主人帳戶、監控家中食物供應的AI代理，會主動代訂雜貨送到家。(美聯社)

精華 FAQ

  • 家長主要把AI用在安排家庭日程、尋找幼兒園、採買日用品、整理家用帳目，甚至建立家庭網站與三餐食譜清單，藉此減少日常瑣事與腦力負擔。

  • 她每周日會收到AI自動生成的家庭周報，內容整理她的運動、約會、孩子放學等安排；她只需輸入簡單指示，就能得到可直接執行的行動清單。

  • 最大風險是兒童資料、家庭行程與健康資訊交由AI處理後，可能引發隱私外洩與資安問題；此外，AI也可能給出錯誤資訊，長期依賴還會削弱個人能力。

維吉尼亞州 Anthropic

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