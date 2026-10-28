南瓜雕刻界畢卡索 創作40年還不打算退休

秋天到來，樹葉開始變色，網路安全公司的系統工程師瓦拉道(Mike Valladao)也跟著化身為他的另一個身份「農夫麥克」，人稱「南瓜雕刻界的畢卡索」。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 外號「南瓜雕刻界畢卡索」的瓦拉道，40多年來以農夫麥克身份創作南瓜雕刻，憑藉觀察與巧手走遍美國各地展演。

秋天到來，樹葉開始變色，網路安全公司的系統工程師瓦拉道(Mike Valladao)也跟著化身為他的另一個身份「農夫麥克」，人稱「南瓜 雕刻界的畢卡索 」。

四十多年來，農夫麥克一直在南瓜上雕刻各種奇趣的面孔和滑稽的生物。他身穿標誌性的橙色背帶褲，頭戴農夫帽，已經雕刻了數百個南瓜，從恐怖的面孔、海濱風光到女巫、巨龍，再到尤達大師和查理·布朗等流行文化人物，無所不包。

瓦拉道沒有接受過任何正規的藝術訓練，但他一直在尋找靈感。他從博物館的藝術作品中汲取靈感，又或者只是在街上漫步。

「有時候我會看著某個人，然後想，哦，我喜歡他的牙齒，或者他的耳朵，或者他鼻孔張開的方式，」瓦拉道說。

2026年，「農夫麥克」在Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival上慶祝了他從事萬聖節藝術創作的40周年。該節日於10月中旬舉行，以巨型南瓜秤重比賽而聞名。在這個為期兩天的節慶裡，瓦拉道會在舊金山南部海岸的舞台上進行創作，供人們觀賞。

瓦拉道的南瓜雕刻愛好始於1980年代中期，當時他在聖荷西的家中開始種植巨型南瓜。他不知道該如何處理這些碩大的瓜果，於是便拿出刀，開始在上面刻出各種面孔。

「我的本職工作是工程師，我傾向於把創作看作是像製造硬體一樣，一層一層地進行，」他說。

1986年，節慶組織者看到了瓦拉道的的南瓜照片，邀請他到活動上展示雕刻技藝。他的家族在19世紀就在當地開設了鎮上第一家飼料種子店。他曾經種出一個重達800磅的南瓜，但因為太費力了，所以他沒有參加巨型南瓜比賽。

此後，他的藝術作品讓他走遍了美國各地，甚至還登上「今夜秀」(The Tonight Show.)節目。他還受邀在聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)、加州科學院(California Academy of Sciences)和德州博覽會( State Fair of Texas)等進行南瓜雕刻表演。

他雕刻選用的是重達100至1000磅的大西洋南瓜。這種南瓜皮厚實，便於他雕刻出或淺或深的凸起面部特徵。

「關鍵在於營造深度感，」瓦拉道說道，「我可以把它雕刻成立體的，讓眼睛凹陷，鼻子凸出。這需要一些雕刻技巧，但更重要的是，它能為作品增添一些魔力。」

四十多年來，農夫麥克一直在南瓜上雕刻各種奇趣的面孔和滑稽的生物。他身穿標誌性的橙色背帶褲，頭戴農夫帽，已經雕刻了數百個南瓜。美聯社