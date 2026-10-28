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南瓜雕刻界畢卡索 創作40年還不打算退休

編譯尤寶琪／即時報導
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秋天到來，樹葉開始變色，網路安全公司的系統工程師瓦拉道(Mike Vallada...
秋天到來，樹葉開始變色，網路安全公司的系統工程師瓦拉道(Mike Valladao)也跟著化身為他的另一個身份「農夫麥克」，人稱「南瓜雕刻界的畢卡索」。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

外號「南瓜雕刻界畢卡索」的瓦拉道，40多年來以農夫麥克身份創作南瓜雕刻，憑藉觀察與巧手走遍美國各地展演。

秋天到來，樹葉開始變色，網路安全公司的系統工程師瓦拉道(Mike Valladao)也跟著化身為他的另一個身份「農夫麥克」，人稱「南瓜雕刻界的畢卡索」。

四十多年來，農夫麥克一直在南瓜上雕刻各種奇趣的面孔和滑稽的生物。他身穿標誌性的橙色背帶褲，頭戴農夫帽，已經雕刻了數百個南瓜，從恐怖的面孔、海濱風光到女巫、巨龍，再到尤達大師和查理·布朗等流行文化人物，無所不包。

瓦拉道沒有接受過任何正規的藝術訓練，但他一直在尋找靈感。他從博物館的藝術作品中汲取靈感，又或者只是在街上漫步。

「有時候我會看著某個人，然後想，哦，我喜歡他的牙齒，或者他的耳朵，或者他鼻孔張開的方式，」瓦拉道說。

2026年，「農夫麥克」在Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival上慶祝了他從事萬聖節藝術創作的40周年。該節日於10月中旬舉行，以巨型南瓜秤重比賽而聞名。在這個為期兩天的節慶裡，瓦拉道會在舊金山南部海岸的舞台上進行創作，供人們觀賞。

瓦拉道的南瓜雕刻愛好始於1980年代中期，當時他在聖荷西的家中開始種植巨型南瓜。他不知道該如何處理這些碩大的瓜果，於是便拿出刀，開始在上面刻出各種面孔。

「我的本職工作是工程師，我傾向於把創作看作是像製造硬體一樣，一層一層地進行，」他說。

1986年，節慶組織者看到了瓦拉道的的南瓜照片，邀請他到活動上展示雕刻技藝。他的家族在19世紀就在當地開設了鎮上第一家飼料種子店。他曾經種出一個重達800磅的南瓜，但因為太費力了，所以他沒有參加巨型南瓜比賽。

此後，他的藝術作品讓他走遍了美國各地，甚至還登上「今夜秀」(The Tonight Show.)節目。他還受邀在聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)、加州科學院(California Academy of Sciences)和德州博覽會( State Fair of Texas)等進行南瓜雕刻表演。

他雕刻選用的是重達100至1000磅的大西洋南瓜。這種南瓜皮厚實，便於他雕刻出或淺或深的凸起面部特徵。

「關鍵在於營造深度感，」瓦拉道說道，「我可以把它雕刻成立體的，讓眼睛凹陷，鼻子凸出。這需要一些雕刻技巧，但更重要的是，它能為作品增添一些魔力。」

四十多年來，農夫麥克一直在南瓜上雕刻各種奇趣的面孔和滑稽的生物。他身穿標誌性的橙...
四十多年來，農夫麥克一直在南瓜上雕刻各種奇趣的面孔和滑稽的生物。他身穿標誌性的橙色背帶褲，頭戴農夫帽，已經雕刻了數百個南瓜。美聯社

精華 FAQ

  • 因為他40多年來持續在南瓜上創作各式面孔與角色，題材從恐怖表情到流行文化人物都有，風格豐富又具想像力，因此獲得這個稱號。

  • 他沒有受過正規藝術訓練，但常從博物館作品、街頭觀察和人物細節中找靈感，像牙齒、耳朵、鼻孔的形狀都可能成為創作起點。

  • 1980年代中期他在聖荷西種植巨型南瓜，因不知如何處理而開始雕刻，後來被節慶組織者發掘，逐步成為全美知名的南瓜雕刻表演者。

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