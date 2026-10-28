嘉年華郵輪飲料、WiFi改採動態定價 遊客：這輩子都不搭了

嘉年華郵輪公司將從12月1日起，對其飲料套餐和Wi-Fi計畫實施動態定價。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 嘉年華郵輪將自12月1日起對飲料套餐與Wi-Fi採動態定價，依航程、航線與季節調整；雖已購價格不變，但仍引發乘客對預算複雜化的強烈反彈。

郵輪 乘客很快就要根據航行時間和地點，支付不同的飲料和Wi-Fi價格了。

嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise Line)宣布，從12月1日起，將對其飲料套餐(beverage packages)和Wi-Fi計畫實施動態定價(dynamic pricing)。該公司表示，價格將根據航程長短、航線和季節而有所不同。

這項價格調整是在10月14日發布的一份公告的末尾披露的，該公告主要介紹了嘉年華新推出的「FunPacks」套餐，該套餐將多項郵輪附加服務打包在一起，只需在登船前購買即可。

嘉年華郵輪公司在聲明中告訴福斯新聞數位頻道(Fox News Digital)，動態定價僅適用於個別飲料和Wi-Fi套餐。 嘉年華郵輪公司說，動態定價將根據航程長短、航線和季節而有所不同。圖為嘉年華郵輪的飲料。(美聯社)

該公司表示：「重要的是，一旦客人購買了套餐，其確認價格就會被鎖定，即使之後價格有所調整，也不會改變。」

哈佛商學院的一篇部落格文章解釋，動態定價是一種價格策略，其價格會根據供需關係、競爭對手定價和庫存情況等因素而變化。

嘉年華郵輪公司表示，這些調整將為乘客提供「更大的靈活性和更多客製化嘉年華郵輪假期體驗的選擇」。

此舉迅速引起了郵輪乘客在網路上各種反應，有些人質疑新系統是否會使旅遊預算變得更加複雜。

一名Reddit用戶評論道：「我從沒聽說過有人對動態定價感到滿意。」

另一名旅行者則提出了更直接的擔憂：「誰希望假期更複雜？」甚至有人表示：「我這輩子都不會再坐嘉年華郵輪了。」

其他人則認為，這種做法是否合理，取決於嘉年華郵輪最終如何定價。

一名評論者指出，在航程較長或停靠港口較多的郵輪上，飲料套餐的價格可能會更低，而 Wi-Fi 的價格可能會根據航程的長短而有所不同。

還有一名Reddit用戶寫道：「我對此沒有異議。如果是動態定價，我們會更樂於接受。」