嘉年華郵輪飲料、WiFi改採動態定價 遊客：這輩子都不搭了
嘉年華郵輪將自12月1日起對飲料套餐與Wi-Fi採動態定價，依航程、航線與季節調整；雖已購價格不變，但仍引發乘客對預算複雜化的強烈反彈。
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嘉年華郵輪將自12月1日起對飲料套餐與Wi-Fi採動態定價，依航程、航線與季節調整；雖已購價格不變，但仍引發乘客對預算複雜化的強烈反彈。
郵輪乘客很快就要根據航行時間和地點，支付不同的飲料和Wi-Fi價格了。
嘉年華郵輪公司(Carnival Cruise Line)宣布，從12月1日起，將對其飲料套餐(beverage packages)和Wi-Fi計畫實施動態定價(dynamic pricing)。該公司表示，價格將根據航程長短、航線和季節而有所不同。
這項價格調整是在10月14日發布的一份公告的末尾披露的，該公告主要介紹了嘉年華新推出的「FunPacks」套餐，該套餐將多項郵輪附加服務打包在一起，只需在登船前購買即可。
嘉年華郵輪公司在聲明中告訴福斯新聞數位頻道(Fox News Digital)，動態定價僅適用於個別飲料和Wi-Fi套餐。
該公司表示：「重要的是，一旦客人購買了套餐，其確認價格就會被鎖定，即使之後價格有所調整，也不會改變。」
哈佛商學院的一篇部落格文章解釋，動態定價是一種價格策略，其價格會根據供需關係、競爭對手定價和庫存情況等因素而變化。
嘉年華郵輪公司表示，這些調整將為乘客提供「更大的靈活性和更多客製化嘉年華郵輪假期體驗的選擇」。
此舉迅速引起了郵輪乘客在網路上各種反應，有些人質疑新系統是否會使旅遊預算變得更加複雜。
一名Reddit用戶評論道：「我從沒聽說過有人對動態定價感到滿意。」
另一名旅行者則提出了更直接的擔憂：「誰希望假期更複雜？」甚至有人表示：「我這輩子都不會再坐嘉年華郵輪了。」
其他人則認為，這種做法是否合理，取決於嘉年華郵輪最終如何定價。
一名評論者指出，在航程較長或停靠港口較多的郵輪上，飲料套餐的價格可能會更低，而 Wi-Fi 的價格可能會根據航程的長短而有所不同。
還有一名Reddit用戶寫道：「我對此沒有異議。如果是動態定價，我們會更樂於接受。」
嘉年華郵輪宣布，從12月1日起，飲料套餐與Wi-Fi計畫將改採動態定價。也就是說，這兩類個別附加服務的價格，會依不同航程與條件而變動。 價格會依航程長短、航線、季節，以及供需、競爭與庫存等因素調整。不過公司強調，一旦客人先買完成，確認價格就會鎖定，不會因後續調價而改變。 不少乘客在網路上表達不滿，認為動態定價會讓旅遊預算更難掌握，也可能使假期變得更複雜。有些人甚至直言，再也不會搭乘嘉年華郵輪。
精華 FAQ
嘉年華郵輪宣布，從12月1日起，飲料套餐與Wi-Fi計畫將改採動態定價。也就是說，這兩類個別附加服務的價格，會依不同航程與條件而變動。
價格會依航程長短、航線、季節，以及供需、競爭與庫存等因素調整。不過公司強調，一旦客人先買完成，確認價格就會鎖定，不會因後續調價而改變。
不少乘客在網路上表達不滿，認為動態定價會讓旅遊預算更難掌握，也可能使假期變得更複雜。有些人甚至直言，再也不會搭乘嘉年華郵輪。
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