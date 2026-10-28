帆布袋變奢侈品 Prada、Tom Ford跟風搶推 身價上看數千元

帆布袋是很實用的產品。圖為住在紐約的LL Bean粉絲葛芮西．韋納，展示所擁有的各款LL Bean帆布袋。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 原本便宜實用的帆布袋，近年被奢侈品牌賦予低調奢華與生活方式象徵，售價從數百美元到逾2000元不等。

在美國東岸隨處可見、連鎖超市便宜賣的帆布袋，最近幾年變得搶手，而且有了全新的奢華面貌。

走「低調奢華」路線的英國時尚品牌「菲比費洛」(Phoebe Philo)白色全棉帆布購物袋單價585美元，主打「極簡主義」的瑞典 奢華時尚品牌Toteme素色有機棉帆布托特包單價663美元。衛報(The Guardian)分析指出，願意多花錢買一個平凡無奇的帆布袋，買的是一種美學和生活方式。

美國精品品牌「湯姆福特」(Tom Ford)帆布袋鑲邊與提把採用小牛皮，要價2080元。義大利 時尚品牌「普拉達」(Prada)帆布袋有皮革細節以及金屬配件，價格2600元。

報導指出，Trader Joe's、LL Bean、J Crew、博物館紀念品店以及許多品牌都販賣很實用的帆布袋，而且相對便宜，一般民眾出門買菜或放健身裝備時，肩上經常備著帆布袋。

但為何奢侈品牌也跟進推出帆布袋？時尚趨勢預測平台Trend Suite創辦人蒂芬妮·希爾(Tiffany Hill)說：「消費者非常熟悉這些低調的生活方式符號：合適的超市、咖啡杯、棒球帽或帆布袋，都能像醒目的名牌標誌一樣有效地傳達品味和歸屬感。身分地位日益體現在這些物品的象徵，而不是炫耀價格。」

她說，採用淺色調所帶來的「不實用」，也是帆布袋不可或缺的特色。

希爾分析，要價數百元甚至數千元、難免會弄髒的奶油色或米白色托特包，讓實用性變得不再重要。她說：「你買的是一種美學和生活方式，不只是一個用來裝東西的產品。」

部落格主編瑪菲·奧德里奇(Muffy Aldrich)曾經撰文分享如何搭配自己擁有的LL Bean帆布袋。她擁有二、三十個米白色帆布袋，如果算上不同顏色鑲邊、提把的袋子，數量則超過三位數。

奧德里奇表示，「帆布袋可能是當今最能代表『東海岸貴族學院風格』(East Coast Preppy)的物品，幾乎不可能在任何一個新英格蘭沿海小鎮漫步而沒看到一個帆布袋。」

希爾說，帆布袋本身就帶有非常明確的視覺語言，袋上印有的圖案包括船隻、避暑別墅、農夫市集、周末度假，傳達帶有幾分傳統色彩的美國富裕生活，「奢侈品牌不必憑空捏造這種神話，它們可以借用」。

在美國東岸隨處可見的帆布袋，最近幾年變得搶手。圖為Trader Joe's帆布袋。(美聯社)