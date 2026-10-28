我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

帆布袋變奢侈品 Prada、Tom Ford跟風搶推 身價上看數千元

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
帆布袋是很實用的產品。圖為住在紐約的LL Bean粉絲葛芮西．韋納，展示所擁有的...
帆布袋是很實用的產品。圖為住在紐約的LL Bean粉絲葛芮西．韋納，展示所擁有的各款LL Bean帆布袋。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

原本便宜實用的帆布袋，近年被奢侈品牌賦予低調奢華與生活方式象徵，售價從數百美元到逾2000元不等。

在美國東岸隨處可見、連鎖超市便宜賣的帆布袋，最近幾年變得搶手，而且有了全新的奢華面貌。

走「低調奢華」路線的英國時尚品牌「菲比費洛」(Phoebe Philo)白色全棉帆布購物袋單價585美元，主打「極簡主義」的瑞典奢華時尚品牌Toteme素色有機棉帆布托特包單價663美元。衛報(The Guardian)分析指出，願意多花錢買一個平凡無奇的帆布袋，買的是一種美學和生活方式。

美國精品品牌「湯姆福特」(Tom Ford)帆布袋鑲邊與提把採用小牛皮，要價2080元。義大利時尚品牌「普拉達」(Prada)帆布袋有皮革細節以及金屬配件，價格2600元。

報導指出，Trader Joe's、LL Bean、J Crew、博物館紀念品店以及許多品牌都販賣很實用的帆布袋，而且相對便宜，一般民眾出門買菜或放健身裝備時，肩上經常備著帆布袋。

但為何奢侈品牌也跟進推出帆布袋？時尚趨勢預測平台Trend Suite創辦人蒂芬妮·希爾(Tiffany Hill)說：「消費者非常熟悉這些低調的生活方式符號：合適的超市、咖啡杯、棒球帽或帆布袋，都能像醒目的名牌標誌一樣有效地傳達品味和歸屬感。身分地位日益體現在這些物品的象徵，而不是炫耀價格。」 

她說，採用淺色調所帶來的「不實用」，也是帆布袋不可或缺的特色。

希爾分析，要價數百元甚至數千元、難免會弄髒的奶油色或米白色托特包，讓實用性變得不再重要。她說：「你買的是一種美學和生活方式，不只是一個用來裝東西的產品。」

部落格主編瑪菲·奧德里奇(Muffy Aldrich)曾經撰文分享如何搭配自己擁有的LL Bean帆布袋。她擁有二、三十個米白色帆布袋，如果算上不同顏色鑲邊、提把的袋子，數量則超過三位數。

奧德里奇表示，「帆布袋可能是當今最能代表『東海岸貴族學院風格』(East Coast Preppy)的物品，幾乎不可能在任何一個新英格蘭沿海小鎮漫步而沒看到一個帆布袋。」

希爾說，帆布袋本身就帶有非常明確的視覺語言，袋上印有的圖案包括船隻、避暑別墅、農夫市集、周末度假，傳達帶有幾分傳統色彩的美國富裕生活，「奢侈品牌不必憑空捏造這種神話，它們可以借用」。

在美國東岸隨處可見的帆布袋，最近幾年變得搶手。圖為Trader Joe's帆布袋...
在美國東岸隨處可見的帆布袋，最近幾年變得搶手。圖為Trader Joe's帆布袋。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為帆布袋能傳達低調品味與生活方式，成為身分符號；消費者買的不只是實用性，而是美學、歸屬感與品牌所代表的東海岸貴族風格。

  • Phoebe Philo白色全棉帆布袋賣585美元，Toteme素色有機棉托特包賣663美元；Tom Ford約2080元，Prada則約2600元，皆加入皮革或金屬細節。

  • 報導指出，帆布袋常搭配船隻、避暑別墅、農夫市集等圖案，象徵傳統美式富裕生活；奢侈品牌不必創造新神話，只要借用這套既有視覺語言。

義大利 瑞典

上一則

洛杉磯市首度啟用「測速照相」最高罰500美元 設60天警告期

下一則

知名地產3兄弟迷姦案 各判刑30年

延伸閱讀

美式中餐外帶盒 竟源自這個物品 1894年便發明

美式中餐外帶盒 竟源自這個物品 1894年便發明

高端流行運動服飾 變身社交戰袍

高端流行運動服飾 變身社交戰袍
英國頂級珠寶設計師 Jessica McCormack 進駐南海岸廣場

英國頂級珠寶設計師 Jessica McCormack 進駐南海岸廣場
Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

Trader Joe's人氣商品回歸 華人見「紫薯」一次囤5袋、季節限定香梨也上架

熱門新聞

柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02
父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

2026-10-27 17:38
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%