社群媒體出現前 美國人靠「車尾貼紙」開嗆、表達立場

在社群媒體出現之前，美國人會利用車尾的保險桿貼紙（bumper sticker），向那些未必在乎的車主或路人表達自己各種強烈、奇特的觀點。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 在社群媒體出現前，美國人以車尾保險桿貼紙在公路上表達立場與情緒，這種短小卻有力的文字文化，如今也成為博物館收藏與法律爭議的對象。

在社群媒體 出現之前，美國人會利用車尾的保險 桿貼紙（bumper sticker），向那些未必在乎的車主或路人表達自己各種強烈、奇特的觀點。

美聯社報導，當時的媒介是汽車，把某種信念貼在車尾，然後開上路。如果有人贊同，他們會按喇叭；如果有人反對，他們也會按喇叭。駕駛們通常也都習慣這是怎麼回事，不會因此發生車禍。

相較之下，社群平台X的前身推特（Twitter）的字數限制根本不算什麼，保險桿貼紙必須將一種情緒濃縮在幾個字內，否則只會變成一片模糊的字海。

「美國：愛它否則滾蛋」（America: Love it or leave it）這句標語在1970年代廣為流傳，那是個充滿分裂的時代，人們因戰爭、飆升的油價 ，以及政府高層被揭露的不法行徑而憤怒不已。

這張車尾保險桿貼紙，連同其他許多貼紙，如今都收錄於華盛頓特區史密森尼學會（Smithsonian）收藏的大大小小美國文物中。

「去投票」（Vote）、「離遠一點」（Back Off）、「和平共存」（Coexist）、「拯救鯨魚」（Save the Whales）；數十年來，在嬰兒潮世代達到巔峰的這些貼紙，在當時僅有三家廣播公司播報全國新聞的年代，成為了低成本、低調卻多元的發聲。

它們也是堵車時難得的樂趣，無論是作為消遣，還是惹惱後方駕駛的另一種方式。

開車途中，這些貼紙像香水餘味般在車後留下的個人痕跡，總能帶來一種隨性自在的滿足感；車尾的貼紙也許向世界透露了你在哪裡求學、喜歡什麼音樂、支持哪支運動隊伍、什麼能讓你興奮，以及為什麼。

當然，有些文字也可能過火。這些年來，某些車尾貼紙的內容甚至被告上法庭，在法律攻防上，這些具美國特色的言論與表達自由成了辯論焦點。總部位於華府的非營利組織「自由論壇基金會」（Freedom Forum）指出，其中有些貼紙會玩諧音梗，甚至暗示後方的駕駛去吃某種與「吐」（spit）押韻的東西。

當時的媒介是汽車，把某種信念貼在車尾，然後開上路。如果有人贊同，他們會按喇叭；如果有人反對，他們也會按喇叭。美聯社