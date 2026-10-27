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社群媒體出現前 美國人靠「車尾貼紙」開嗆、表達立場

編譯周靜芝/即時報導
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在社群媒體出現之前，美國人會利用車尾的保險桿貼紙（bumper sticker）...
在社群媒體出現之前，美國人會利用車尾的保險桿貼紙（bumper sticker），向那些未必在乎的車主或路人表達自己各種強烈、奇特的觀點。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

在社群媒體出現前，美國人以車尾保險桿貼紙在公路上表達立場與情緒，這種短小卻有力的文字文化，如今也成為博物館收藏與法律爭議的對象。

社群媒體出現之前，美國人會利用車尾的保險桿貼紙（bumper sticker），向那些未必在乎的車主或路人表達自己各種強烈、奇特的觀點。

美聯社報導，當時的媒介是汽車，把某種信念貼在車尾，然後開上路。如果有人贊同，他們會按喇叭；如果有人反對，他們也會按喇叭。駕駛們通常也都習慣這是怎麼回事，不會因此發生車禍。

相較之下，社群平台X的前身推特（Twitter）的字數限制根本不算什麼，保險桿貼紙必須將一種情緒濃縮在幾個字內，否則只會變成一片模糊的字海。

「美國：愛它否則滾蛋」（America: Love it or leave it）這句標語在1970年代廣為流傳，那是個充滿分裂的時代，人們因戰爭、飆升的油價，以及政府高層被揭露的不法行徑而憤怒不已。

這張車尾保險桿貼紙，連同其他許多貼紙，如今都收錄於華盛頓特區史密森尼學會（Smithsonian）收藏的大大小小美國文物中。

「去投票」（Vote）、「離遠一點」（Back Off）、「和平共存」（Coexist）、「拯救鯨魚」（Save the Whales）；數十年來，在嬰兒潮世代達到巔峰的這些貼紙，在當時僅有三家廣播公司播報全國新聞的年代，成為了低成本、低調卻多元的發聲。

它們也是堵車時難得的樂趣，無論是作為消遣，還是惹惱後方駕駛的另一種方式。

開車途中，這些貼紙像香水餘味般在車後留下的個人痕跡，總能帶來一種隨性自在的滿足感；車尾的貼紙也許向世界透露了你在哪裡求學、喜歡什麼音樂、支持哪支運動隊伍、什麼能讓你興奮，以及為什麼。

當然，有些文字也可能過火。這些年來，某些車尾貼紙的內容甚至被告上法庭，在法律攻防上，這些具美國特色的言論與表達自由成了辯論焦點。總部位於華府的非營利組織「自由論壇基金會」（Freedom Forum）指出，其中有些貼紙會玩諧音梗，甚至暗示後方的駕駛去吃某種與「吐」（spit）押韻的東西。

當時的媒介是汽車，把某種信念貼在車尾，然後開上路。如果有人贊同，他們會按喇叭；如...
當時的媒介是汽車，把某種信念貼在車尾，然後開上路。如果有人贊同，他們會按喇叭；如果有人反對，他們也會按喇叭。美聯社

精華 FAQ

  • 因為保險桿貼紙和早期推特一樣，都用極短文字傳達強烈觀點，讓路人或後車即刻接收訊息，成為社群媒體出現前的公開發聲方式。

  • 像「Vote」、「Back Off」、「Coexist」、「Save the Whales」等標語都很常見，反映嬰兒潮世代在戰爭、油價飆升與政治醜聞背景下的多元立場。

  • 因為部分貼紙內容涉及挑釁、諧音諷刺或粗俗暗示，可能與言論自由、冒犯界線和公共表達的法律保障衝突，因此曾被帶上法庭討論。

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