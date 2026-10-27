退休金怎麼領才不怕花光？ 2策略供參 資金用罄風險不同

華府政治領袖與華爾街金融高層警告，退休族往往被迫自行摸索如何讓退休資金撐得更久；示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 資本集團針對退休族從401(k)提領提出固定與變動兩種策略，前者重穩定、後者重保本，適合不同支出與風險偏好。

華爾街 日報報導，身為全美規模最大退休基金管理機構之一的「資本集團」(Capital Group)，對於退休族如何從401(k)帳戶安心提領提出兩套參考策略，如何選擇則取決於個人目標、支出多少。

目標日期基金(target-date fund)是大多數企業401(k)計畫為員工預設的投資選項，投資內容包括股票與債券，隨著員工接近退休年齡，投資策略會從積極轉趨保守。「資本集團」管理的目標日期基金規模將近5000億，旗下401(k)帳戶計畫有1100萬名參加者。

雖然目標日期基金被視為成功幫助更多美國人自動投資於適合其年齡的投資組合，但是華府政治領袖與華爾街金融高層近幾年警告，退休族往往被迫自行摸索如何讓退休資金撐得更久。

報導指出，「資本集團」的提領策略旨在提供一個訊息起點，協助退休族面對一個通常壓力沉重的難題，也就是如何從退休帳戶提領資金，不至於導致資金很快耗盡。

第一種策略：退休時從退休帳戶提領餘額4%到4.5%之間，接下來每年根據通貨膨脹調整提領金額。

第二種策略：每年年底從退休帳戶提領餘額5%到5.5%。

第一種策略類似理財專家數十年來倡議的「4%提領法則」(4% rule)。布萊克說，這種固定金額法產生可預測的現金流，對於固定支出較高、在401(k)計畫之外收入來源有限的退休族而言，可能是最佳選擇。

然而，如果金融市場出現異常造成回報下跌，這種策略在退休後期面臨資金用罄的風險較高。

第二種策略提領變動金額，每年年底從帳戶餘額提領5%到5.5%，由於市場下跌的年份提領金額隨之減少，因此帳戶用罄風險較低。退休族能從401(k)計畫獲得的收入多少雖無法預測，不過能夠更好保存本金餘額，對於消費彈性較大的退休族來說，這套策略較有吸引力。

「資本集團」研究發現，採取第一種策略的退休族到了95歲時，仍保有帳戶初始餘額10%的機率約有84%。採取第二種策略的退休族，帳戶用光的機率微乎其微。

根據「資本集團」模擬試算，計算強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)之後，採取第二種策略的退休帳戶中位數約有初始餘額的74%，若不計算RMD則能保留超過100%的初始餘額。

退休族如何從401(k)帳戶安心提領，取決於個人目標、支出多少。(美聯社)