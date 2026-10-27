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申請流程複雜… 三種聯邦財務補助 長者可能錯過

編譯陳韻涵／綜合報導
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全美約有910萬名65歲以上長者符合三項政府計畫的援助資格，卻因未申請而錯失共約...
全美約有910萬名65歲以上長者符合三項政府計畫的援助資格，卻因未申請而錯失共約580億元補助款。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國約910萬名長者雖符合聯邦補助資格，卻因申請流程繁複與制度碎片化而未領取，累計錯失約580億元援助。

物價持續攀升、利率居高不下，許多人難以維持每月預算，領取固定收入的退休長者尤其辛苦，其中不少人可能符合聯邦補助資格，但實際申請的複雜流程不僅令人困惑，也讓人氣餒。

全國老年委員會(National Council on Aging)5月公布的報告指出，全美約有910萬名65歲以上長者符合三項政府計畫的援助資格，卻因未申請而錯失共約580億元補助款。

華盛頓郵報報導，許多長者不知道自己符合資格，或在申請流程中遭遇困難。

非營利組織Accessia Health協助民眾負擔醫療費用，該組織總裁蒂亞拉．格林(Tiara Green)表示，「更大的問題在於，援助機制本身支離破碎」。

格林指出，許多需要援助的人原本就被文書作業和醫療開支壓得喘不過氣，若還要再面對另一套申請程序、資格要求和政府機關，往往讓人覺得不值得。

在三項計畫中，聯邦與州政府的計畫可協助折抵醫療、食物與能源開銷。

以「聯邦醫療保險儲蓄計畫」(Medicare Savings Programs)為例，符合資格的受益人可獲得協助，支付聯邦醫療保險B部分(Part B)的保費。

今年紅藍卡B部分的標準保費為每月202.9元，若這筆費用獲得全額補助，符合資格者每年最多可省下2435元。

透過此計畫獲得補助的人，也會自動符合「額外協助」資格，減免處方藥費。

另外兩項計畫分別是俗稱「糧食券」的聯邦營養補充援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)與「低收入家庭能源援助計畫」(Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)。

SNAP每月提供低收入家庭食物福利，LIHEAP則協助符合資格的家庭支付冬季暖氣與夏季冷氣的費用。

不過，SNAP與LIHEAP計畫近來出現變數。聯邦調整SNAP資格規定，已導致數百萬人失去食物援助；川普政府也曾採取行動，意圖裁撤LIHEAP並解雇其聯邦員工，但國會最終保留LIHEAP今年度的經費。

除了嚴格的資格門檻與複雜的行政程序，詐欺也是長者面臨的風險。

Fabric Health共同創辦人與執行長柯妮．布拉格(Courtney Bragg)形容，美國的社會安全網是由各種計畫與機構組成的「字母湯」(alphabet soup，指各種縮寫或代號，對不熟悉的人宛如天書)。

布拉格指出，由於每項計畫的資格規定繁複難解，需要協助的民眾容易成為詐欺目標，需要長輩及其家人格外留意。

「聯邦醫療保險儲蓄計畫」為符合資格的受益人支付聯邦醫療保險B部分的保費。(美聯社...
「聯邦醫療保險儲蓄計畫」為符合資格的受益人支付聯邦醫療保險B部分的保費。(美聯社)

精華 FAQ

  • 全國老年委員會指出，全美約有910萬名65歲以上長者符合三項政府計畫的援助資格，卻因未申請而錯失約580億元補助款，顯示資訊落差與申請障礙相當嚴重。

  • 三項計畫分別是Medicare Savings Programs、SNAP與LIHEAP，前者可補助醫療保費，後兩者則分別協助低收入家庭負擔食物與冬夏季能源費用。

  • 原因包括不知道自己符合資格、申請文件與程序過於複雜、需要面對不同政府機關，以及制度彼此分散難懂；此外，詐欺風險也讓需要協助的長者更為卻步。

聯邦醫療保險 華盛頓郵報

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