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財務自由…34歲女教師靠投資複利 10年存好退休金

編譯中心／綜合報導
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圖為佛州高中生在上個人理財課。34歲的女教師威廉斯從高中開始自學理財，現在已不需...
圖為佛州高中生在上個人理財課。34歲的女教師威廉斯從高中開始自學理財，現在已不需要為退休再存一分錢。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

34歲女教師威廉斯靠從高中開始的理財與投資，利用複利讓資產累積到退休門檻，實現Coast FIRE，也強調中低收入者同樣可用此法。

34歲的女教師威廉斯(Taryn Williams)自學理財多年，她靠著投資讓複利發揮作用並獲得回報，現在已不需要為退休再存一分錢。她說這讓她在財務上感到安心，而她的方法適用任何收入水平的人。先決定一個退休目標並進行數據試算，找出在需要靠自己補足餘額之前，時間與複利能累積多少資產。

理財網站Moneywise報導，威廉斯說，她最早學到的道理之一，是說到投資時，時間就是金錢，以她當時的積蓄，只有開始投資才能讓複利發揮作用，因此她從高中開始自學理財，在踏入社會前就鑽研個人理財部落格和使用退休計算器。

10年後，威廉斯的努力有了回報，34歲的她已經跨越了一個臨界點，從數學角度來說，她可能再也不需要為退休存一分錢了。這就是「半退休理財法」(Coast FIRE)的威力，一個值得很多人認真考慮的概念。

「半退休理財法」是更廣泛的「財務自由、提早退休」(Financial Independence, Retire Early, FIRE)的變體，但方法上有關鍵區別。這方法並非拚命存錢以求提早退休，而是努力在年輕時進行足夠投資，僅靠複利增長就能使投資組合達到足夠的退休金金額。投資開始得愈早、持續時間愈長，效果就愈顯著。

「半退休理財法」提出這個問題：「在目前的年紀需要投資多少金額，才能僅靠複利增長支撐到退休？」這問題的答案因年紀而異，25歲的人達到同樣的退休目標，所需的投資額遠低於40歲的人，因為他們有更多的時間讓複利發揮作用。

投資開始得愈早，需要儲蓄的金額就愈少，時間會幫忙完成最困難的部分，一旦達到「半退休理財法」所需要的金額，接下來就只要賺夠日常開銷即可，因為退休規畫實際上已完成。

威廉斯的計算方法很簡單，到了34歲時投資了14萬元，以每年7.5%的成長率放33年，到她67歲時就會達到約150萬元。

或許有人會好奇，威廉斯的薪水是否很高，威廉斯說她從未領過高薪，自己的收入一直都是中等或偏低，她靠的是持之以恆和「先投資自己」的方法。

威廉斯大學畢業後就透過雇主設立403(b)計畫，她還自己管理羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，她的方法是先算出羅斯個人退休帳戶需要存多少錢才能達到上限，然後再分配剩餘的資金。她每個月都會存一些錢，不過金額不大。

威廉斯也選擇不完全為了未來而犧牲現在的生活，她會去旅行、聽演唱會，把錢花在自己重視的事情上且不後悔，她說她不想成為退休後才開始享受生活的人。

威廉斯不想退休後才開始享受生活，她會去旅行、聽演唱會，把錢花在自己重視的事情上且...
威廉斯不想退休後才開始享受生活，她會去旅行、聽演唱會，把錢花在自己重視的事情上且不後悔。(示意圖，美聯社)

精華 FAQ

  • 她在34歲時已投資約14萬元，依照每年7.5%的報酬率推算，若持續放33年，到67歲時可滾到約150萬元，已達退休目標門檻。

  • Coast FIRE是FIRE的變體，重點不是拚命存到提早退休，而是年輕時先投入足夠金額，之後靠時間與複利自然增長到退休所需。

  • 她大學後就利用403(b)與Roth IRA規畫投資，先算出Roth IRA上限再分配剩餘資金，每月固定存一些錢，同時也保留旅行與娛樂支出。

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