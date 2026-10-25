美國郊區走路像怪胎？ 華人曝沒人行道、公車「困難求生」

華人網友表示，居住地偶爾能看到居民遛狗，但大多在社區或公園活動，很少有人單純沿著大馬路散步。小鎮示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Matt Hardy ）

AI摘要 文章摘要整理： 一名華人網友分享在美國郊區生活因缺乏人行道與公車，步行宛如「困難求生」，引發海外華人對汽車導向環境的共鳴與討論。

在亞洲的多數城市，步行去超市、車站和餐廳再平常不過，到了美國部分郊區與小鎮，卻可能成為街上最醒目的存在。一名自稱住在美國「大農村」的小紅書 網友「小红薯635D617D」近日分享，當地不僅沒有完整人行道，對步行者也十分不友善，每次走在路邊，都感覺來往車輛像「看猴子」般盯著自己，忍不住自嘲華人在當地走路彷彿成了「奇行種」。

「小红薯635D617D」表示，居住地幾乎沒有公車，商店與住宅之間距離遙遠，部分目的地看似就在馬路對面，卻因缺乏行人穿越設施而難以抵達。當地偶爾能看到居民遛狗，但大多在社區或公園活動，很少有人單純沿著大馬路散步。

「小红薯635D617D」說自己剛到美國時經濟拮据，下午下班後還要搭火車到隔壁城市兼職賣奶茶。晚上11時多下車後，為了節省計程車費，曾步行約30分鐘返回住處，一路不斷查看前後左右，提心吊膽地走了半年。如今回想，他形容那段日子是「異國困難求生」。

不少海外華人留言表示感同身受。有人凌晨4時拖著行李前往公車站，發現經過的駕駛都放慢車速查看；也有人花一個多小時步行到沃爾瑪，因道路沒有行人空間，只能走在路旁水溝，抵達時已凍得受不了，最後還得請家人開車接回家。

另有網友曾步行5英里前往健身房，把路程當成熱身，完成重訓後再搭車返家，卻被笑稱「走到健身房就可以直接洗澡」。也有人剛到美國時穿著有跟鞋，沿著沒有遮蔭的道路去辦手機門號，原以為距離不遠，實際卻走得筋疲力盡，最後獲得路過夫妻載送。

留言區最多人按讚的回覆則幽默表示：「流浪漢都是這樣走的，別害怕。」也有人補充，在部分汽車導向的郊區，路上常見的步行者多為無家者或運動者，若換上運動服慢跑、牽著狗，或手拿相機，似乎就顯得「合理」許多。

不過，也有當地網友認為，駕駛通常並未特別關注行人，除非有人突然走進車道。至於搭便車的提議，多名網友提醒陌生車輛存在安全風險，不宜為了縮短路程貿然上車。