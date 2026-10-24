夜空巨龍燈光秀震撼德州 中美無人機合作破世界紀錄

一場由中美團隊攜手打造的無人機燈光秀在美國得克薩斯州刷新兩項吉尼斯世界紀錄。（取材自環球時報）

AI摘要 文章摘要整理： 中國加強無人機出口管制之際，中美團隊在德州以數萬架無人機完成破紀錄燈光秀，展現民間合作潛力；但雙方在太空安全與戰略規則上的對抗仍持續升高。

中國近日宣布無人機 相關物項出口管制新措施將於11月18日正式實施。分析人士表示中國作為全球無人機的主要生產者，出台新規管控軍民兩用無人機出口，具有應對美國科技封鎖和供應鏈 重組的戰略意圖。與此同時，中美雙方團隊在美國德州 合作舉辦一場大規模無人機燈光秀，一舉打破兩項金氏世界紀錄。數萬架無人機騰空而起，在夜空中變幻出令人驚歎的畫面，令不少外國網友直呼震撼。

▲ 影片來源：YouTube＠Sky Elements Drone Shows（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

環球時報報導，這場由美中團隊攜手打造的無人機燈光秀在美國德州上演，該表演在三天內累計出動7萬1207架次無人機，創下「一周內最多無人機升空次數」紀錄；同時，團隊更動用1萬183架無人機在夜空中組成噴火巨龍，打破「最大規模無人機組成的神話生物空中表演」紀錄。

此次挑戰由來自中國深圳的無人機企業提供技術與硬體支援，與美國在地團隊共同完成。儘管近年美國針對中國無人機的政策環境趨嚴，這場表演仍憑藉精湛的燈光編程與視覺震撼，在海外社交媒體引發強烈迴響。各國網友紛紛盛讚中國科技領先與技術美學，美國底特律無人機團隊亦公開留言表達合作期待。這場成功的民間合作，展現出兩國在民用科技創新與文化交流上的巨大潛力。

然而，在民用科技展現合作曙光的同時，美中兩國在戰略前沿與太空領域的競爭卻日益加劇。據中央社報導，隨著雙方相繼部署軌道機動與反衛星能力，防範外空衝突成為全球焦點。對此，中國官方發布「關於加強外空治理的中國立場」，指出太空軍備競賽風險與戰場化趨勢已成為外空安全的最大威脅。

中方在立場中提出多項主張，強調應堅持基於和平目的探索太空，反對太空武器化與單邊制裁；同時呼籲各國規範商業航天活動，避免非法介入他國衝突。為減少誤判，中方亦主張加強太空安全對話與殘骸預警通報。

從夜空中的震撼飛龍到高空中的軌道博弈，美中關係呈現出極具對比的雙重面貌。民間與產業層面的技術合作證明了互利共贏的可能性，而高層戰略對話與規則制定，則是確保大國競爭不致失控、共同維護全球與太空安全不可或缺的基石。

一場由中美團隊攜手打造的無人機燈光秀在美國得克薩斯州刷新兩項吉尼斯世界紀錄。（取材自環球時報）