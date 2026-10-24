幾十年研究實踐…哈佛教授堅持地中海飲食 81歲精神奕奕

哈佛大學營養系教授威列特，堅持地中海飲食概念，81歲了依然精神奕奕。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 哈佛營養學教授威列特長年研究飲食與健康，並以地中海飲食作為日常實踐，從三餐到零食都強調全穀、蔬果、魚禽與低糖選擇。那是一个他親身證明可行的健康生活方式。

心臟病和癌症是美國人的頭號殺手，但可以透過運動和飲食來降低患病風險。哈佛大學 陳曾熙公共衛生學院(T.H. Chan School of Public Health)營養系教授兼前系主任威列特(Walter Willett)幾十年來領導了多項大型研究，追蹤數萬人的飲食和健康之間的關聯；威列特自己便是最好的例證，堅持地中海飲食 概念，讓現年81歲的他依然精神奕奕。

華盛頓郵報 報導，威列特出生於中西部的農場，飲食以肉為主，「那時候，我們吃馬鈴薯泥、牛肉、肉汁。但隨著相關證據出現，我轉向了地中海飲食。」他指出基本概念就是：強調全穀類、水果，蔬菜，主要蛋白質來源則是每天攝取一份乳製品和一份其他動物性食物，例如雞肉或魚肉，紅肉每周最多吃一次。

威列特平常的早餐通常以鋼切燕麥片(Steel-cut oats)為底，加一杯希臘優格、一些堅果和水果。他盡量每天都吃藍莓，多項研究表明莓果似乎對阿茲海默症、帕金森氏症等神經退化性疾病有保護作用，尤其是藍莓表現出色。他早上還會喝一小杯柳橙汁，多項針對不同人群的研究表明，經常飲用橙汁可以降低認知能力下降的機率，不過橙汁含糖量很高，所以只喝一小杯。

午餐則是當天的素食餐，一份豐盛的地中海沙拉裡面有新鮮蔬菜、鷹嘴豆、堅果、鷹嘴豆泥、豆腐，以及橄欖油和醋。沒時間準備太多東西時，威列特說他可以在三分鐘內做一份成本不到一元的午餐，基本上就是全麥麵包抹花生醬，再加一點果醬或蜂蜜，最後配上一根紅蘿蔔。要是不夠飽，可以再加一片麵包和花生醬，全麥麵包配花生醬非常飽足。改良版則是用酪梨片代替花生醬，然後在上面淋上橄欖油和羅勒，味道也很不錯。

威列特的晚餐通常會吃魚或禽類，受訪前一晚他的妻子便做了一道美味的波斯菜：番紅花全麥飯配上核桃、雞肉、石榴燉菜。如果想吃準備快速的，就會用橄欖油烤一些魚，再配上煮熟的蔬菜或綠葉菜。如果沒跟妻子一同吃晚餐，那威列特通常會做個沙拉，最快的方法就是去Trader Joe's買洗好的洋甘藍(spring greens)，加些橄欖和新鮮蔬菜、一罐牡蠣或貽貝。

零食也有健康選擇，威列特他盡量帶些蘋果和紅蘿蔔，「幾年前我寫教科書的時候總是嘴饞，結果因為吃餅乾、薯片胖了五磅。我不想再經歷一次，在寫新一版教科書時特意準備蘋果和紅蘿蔔。現在它們成了我的首選零食，熱量低而且很有飽足感。」

威列特指出，地中海飲食基本概念就是：全穀類、水果，蔬菜，主要蛋白質來源則是每天攝取一份乳製品和一份雞肉或魚肉；示意圖。(美聯社)