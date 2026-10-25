從生蠔桶到美式中餐…揭開「小白外帶盒」背後的故事

全美隨處可見的這款中式餐點外帶盒，實際上卻是再「美國」不過了，它集巧思、移民文化融入本土生活，以及對便利性的渴望於一身。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 美式中餐外帶小白盒雖源自19世紀的生蠔桶設計，卻在二戰後隨中餐普及與包裝行銷，成為象徵便利與移民文化融合的經典圖示。

它堪稱一種經典標誌，一個由單張紙板折疊成梯形的小白盒。有時附有金屬提把，有時側面印著鮮豔的紅色中式寶塔圖案。而盒子裡面，則裝滿了美味。

美聯社報導，全美隨處可見的這款中式餐點外帶盒，實際上卻是再「美國」不過了，它集巧思、移民 文化融入本土生活，以及對便利性的渴望於一身。

這種本質上是紙桶的容器概念可以追溯到1894年，當時發明家威爾科克斯(Frederick Weeks Wilcox)獲得了一項專利，他稱之為生蠔桶(oyster pails)的「實用改良型」。這種容器由單張紙板材質折疊而成，既具備結構穩定性、能減少洩漏，同時也兼具了盒蓋功能。

這就是關於容器的部分。那麼，我們會直覺裡面到底裝什麼吃的呢？

19世紀中葉，中國移民開始來到美國，搭上淘金熱潮並參與鐵路建設。他們建立起被稱為唐人街的社區，在舊金山 等地發展，隨後遍及全美。這些社區聚集了許多餐飲據點，美式中餐風格的基礎正是在這裡奠定。

北卡羅來納大學教堂山分校(Chapel Hill)中國史教授蜜雪爾·金恩(Michelle King)表示，「二次大戰後，中餐館 大量湧現，菜色不再局限於雜碎和炒麵，我們看到了大眾對中餐的興趣與需求呈現爆發式成長。」

她指出，關鍵在於，這也讓中餐在公眾心中開始與價格親民、購買方便和快捷聯繫在一起。餐廳老闆也希望讓自己的店家更平易近人，而外帶在此發揮了作用。「你需要打包回家，或者你想舉辦晚宴需要外燴，我們都能幫忙，對吧？」金恩教授說。

在1970年代的某個時期，當時名為Fold-Pak的包裝公司在紙盒外觀印上寶塔圖案，有時還會配上一些字樣，並採用了常被用來刻板連結中式文化的特色字體。

「它某種程度上成了美式中餐廳的標誌性物品，就像披薩盒之於義大利料理一樣，」金恩表示。

如今外帶盒樣式繁多，美食版圖也更加多元，各式異國料理都可能裝在這個由生蠔桶演變而來的紙盒子裡。

即便如此，小白盒至今依然堪稱經典，甚至名副其實成了圖示。不信的話，去手機表情符號裡搜尋「外帶」或「takeout」看看吧！