喬州小島赤蠵龜復育 築巢數創高
喬治亞州泰比島今年赤蠵龜築巢數創新高，顯示多年保育見效；喬州整體與佛州巢穴數也同步增加，但專家提醒復育仍需持續投入。
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喬治亞州泰比島今年赤蠵龜築巢數創新高，顯示多年保育見效；喬州整體與佛州巢穴數也同步增加，但專家提醒復育仍需持續投入。
喬治亞州外海一座沙島的赤蠵龜(loggerhead，俗稱紅海龜)受到生態威脅，成為瀕危動物，動保人士歷經多年努力，今年出現海龜繁殖暴增現象，顯示復育工程大有斬獲，讓動保人士非常振奮。
華盛頓郵報報導，泰比島(Tybee Island)今年的紅海龜築巢季，總共發現59個巢穴，遠超之前35個舊紀錄，讓投入復育工作多年的「泰比島海洋科學館」(Tybee Island Marine Science Center)館長莎拉·艾里(Sarah Alley)感觸良多：「既讓人筋疲力盡，又絕對充滿成就感。」
紅海龜存在地球已有數百萬年，是世上體型最大的硬殼龜，成年龜平均重量180至440磅、平均長度約28至37吋，常年在海洋長途遷徙數千哩，然而近年因為誤闖漁網、遭船隻撞擊、誤食塑料等海洋垃圾、以及棲息地縮減等諸多生態威脅，數量銳減，2004年喬州僅記錄358個巢穴，成為瀕危海洋動物。
不過，今年喬州紅海龜築巢總數達到4292個，創下1989年以來全面監測的最高紀錄，甚至泰比島用來保護脆弱巢穴的木樁、防掠食者金屬網等其他工具還一度出現供不應求的情況，艾里直言：「我們在這個築巢季被迫多次外出採購更多物資，因為巢穴數量超乎我們預期。」
紅海龜築巢季難以精確預測，喬治亞州自然資源廳(Georgia Department of Natural Resources)資深野生動物學者多德(Mark Dodd)指出：「每年情況都有很大的差異。」這種自然波動的原因在於雌龜往往每隔數年才會築巢一次，一頭雌龜產卵時可能產下多達六窩的龜卵，因此每年巢穴數量會有波動，但自1990年代初以來，喬州紅海龜數量仍以每年約4%速度增長。
今年是最近五年中喬州巢穴數量第三次超過2800個，但仍未達到復育安全標準，多德強調：「目前我們似乎處於一個平台期，高峰值和低谷值大致維持在同一水平。」
另外佛羅里達州也傳出紅海龜繁殖的好消息，截至今8月31日，巢穴數量約13萬6972個，超過2023年的13萬4930個，可望締造該州新紀錄，艾里對於海龜復育踏上穩定成長之路充滿信心：「看到各項保護工作成效卓越，讓人倍感欣慰，持之以恆更是關鍵。」
泰比島今年共發現59個赤蠵龜巢穴，遠超過過去35個的舊紀錄。海洋科學館指出，巢穴數暴增讓保護物資一度供不應求，顯示多年復育工作開始見效。 喬州今年赤蠵龜築巢總數達4292個，創下自1989年全面監測以來最高紀錄。雖然數量仍有自然波動，但自1990年代初以來整體趨勢約每年成長4%。 專家認為目前喬州赤蠵龜數量仍未達復育安全標準，且高低峰大致維持平台。即使如此，佛州也傳出巢穴創高訊號，顯示保育措施正帶來穩定成長。
精華 FAQ
泰比島今年共發現59個赤蠵龜巢穴，遠超過過去35個的舊紀錄。海洋科學館指出，巢穴數暴增讓保護物資一度供不應求，顯示多年復育工作開始見效。
喬州今年赤蠵龜築巢總數達4292個，創下自1989年全面監測以來最高紀錄。雖然數量仍有自然波動，但自1990年代初以來整體趨勢約每年成長4%。
專家認為目前喬州赤蠵龜數量仍未達復育安全標準，且高低峰大致維持平台。即使如此，佛州也傳出巢穴創高訊號，顯示保育措施正帶來穩定成長。
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