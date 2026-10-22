阿拉斯加狹鱈拖網混獲鮭魚 原民不滿禁捕

捕到的阿拉斯加狹鱈中，可看到其他魚類，例如鉤吻鮭(左)和鰩魚(右上)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉斯加狹鱈拖網漁業每年混獲大量鮭魚，在育空河鮭魚銳減與7年禁捕背景下，引發原住民社區對生計受損與漁業管理不公的強烈不滿。

阿拉斯加狹鱈(Alaska pollock，又稱黃線狹鱈)拖網漁業每年混獲數十萬尾鮭魚 ，由於鮭魚銳減而實施七年禁捕令，引起世代捕鮭魚的阿拉斯加西部原住民 社區不滿。

美聯社報導，拖網從白令海湧浪中升起，滿是阿拉斯加狹鱈，但其他海洋生物也一併上船，當中包含最關鍵的鮭魚，也就是阿拉斯加工業拖網政治與文化爭鬥的核心。

阿拉斯加狹鱈漁業是全球第二大漁業，2024年白令海與阿拉斯加灣的狹鱈卸貨量超過30億磅，價值約4.32億元。狹鱈是美國麥當勞 麥香魚(Filet-O-Fish)的魚肉來源，也製成魚條和仿蟹肉。混獲(Bycatch)占狹鱈漁業總捕撈量的2%，換算下來，每年可能達數十萬尾鮭魚。

過去10年，白令海狹鱈拖網船平均每年捕獲約1.8萬尾帝王鮭(Chinook salmon)和28.8萬尾其他鮭魚。這些捕獲量變成很大的爭議，因為阿拉斯加西部鮭魚數量銳減，阿拉斯加與加拿大於2024年對育空河(Yukon River)帝王鮭實施七年禁捕令，讓枯竭的鮭魚族群有機會恢復，不過禁令卻嚴重影響依賴鮭魚的數十個原住民社區。

育空河全長約1250哩，流經阿拉斯加，最後注入白令海。鮭魚在育空河的支流中出生，隨後遷徙至海洋，在海中覓食、成長數年後，再返回河川產卵。這個生命循環將阿拉斯加蘭帕特(Rampart)等原住民村落與在同片水域捕魚的遠洋狹鱈漁船隊連結一起。

科尤康族(Koyukon)原住民伍茲(Brooke Woods)說，不能捕鮭魚使族人生活出現大片真空。伍茲的母親珍妮特表示，狹鱈拖網船在外海捕魚，卻限制原住民捕撈令人憤怒，「為什麼只有我們得承擔後果？」

科學家認為暖化和海洋條件變化是鮭魚減少的主因，而非拖網混獲。2025年研究指出，暖化也可能改變鮭魚和狹鱈重疊區域，增加混獲風險。

但批評者認為，混獲是管理者少數能直接控制的魚類死因之一，魚群枯竭時，再小的損失也很重要。費爾班克斯阿拉斯加大學(University of Alaska Fairbanks)漁業教授塞茨(Andrew Seitz)說，「對育空河沿岸的社區來說，每一條魚都很重要。」

產業代表稱拖網是全球管理最好的漁業之一。白令海狹鱈船隊捕獲的每一尾鮭魚都會計數，拖網船受觀察員或攝影機監控，岸上加工廠的交貨也同樣受到監控。海上加工者協會(At-Sea Processors Association)執行長廷寧(Matt Tinning)說，「這套機制的目的，是持續促使漁民避免捕獲鮭魚。」

育空河帝王鮭實施七年禁捕令，嚴重影響沿岸的原住民。圖為科尤康族原住民伍茲帶著三歲兒子在育空河畔玩耍。(美聯社)