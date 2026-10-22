「河狸壩」攔水有望緩解西部乾旱 專家提醒：恐影響周遭房屋

懷俄明州格林河的一隻河狸。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 河狸壩被視為緩解美國西部乾旱的自然工具，既能蓄水、護魚與減火，也可能造成住戶與基礎設施困擾，因此各地正嘗試移置與共存方案。

氣候變遷 、過度開發導致西部地區乾旱情況逐漸加重，而號稱「自然工程師」的囓齒類動物河狸可成為緩解乾旱的工具之一。

河狸壩(beaver dams)能夠減慢水流速度，促進局部地區全年都有水源供應，為當地魚類創造棲息地，還能提供天然屏障以減緩野火蔓延。支持者希望增加河狸壩能加強關鍵流域的生態系統韌性。

美聯社報導，自19世紀獵人大肆捕獵、幾乎導致河狸滅絕以來，族群數量已大幅恢復，但仍然需要保護。俄勒岡州 、懷俄明州限制商業河狸捕獵，加州 則完全禁止捕獵。

非營利組織「鱒魚無限」(Trout Unlimited)的專案經理沃拉斯(Nick Walrath)表示，「河狸的本能就是築壩攔水，形成深水棲息地並生存其中。」沃拉斯監督建造了約500座「人工河狸壩」(beaver dam analogs)，這些壩堤分布在雪水和泉水匯聚而成的溪流沿岸，這些溪流又匯聚到格林河(Green River)，格林河是科羅拉多河最大的支流。

「人工河狸壩」的建造材料很簡單，只是幾根原木樁垂直插入河床，鬆鬆地纏繞幾根樹枝在樁子周圍，再用泥土拍實，通常建在現有河狸家庭附近，以吸引牠們「入住」並適應新環境。

沃拉斯向懷俄明州的牧場主拉姆齊(Jackson Ramsay)提出這個想法，如今拉姆齊的牧場上已有100多座人工及天然河狸壩。今年夏末，牧場幾乎看不出剛剛經歷了有史以來最嚴重的冬季積雪和破紀錄高溫。

拉姆齊表示如果沒有河狸，水流速度會太快並侵蝕河岸；如果水流減緩，泥沙淤積、土壤肥沃、植被茂盛，「當牠們在你想要的地方生長時，確實大有裨益；但如果牠們在你想要引水的地方生長，就會造成麻煩。河狸在這裡繁衍生息，牠們對我們有益，希望我們也能幫牠們做點事。」

河狸壩或許對生態系統有益，但也可能影響到溪流附近的房屋和基礎設施。猶他州立大學水生生態學家布維斯(Nick Bouwes)表示他收到無數請求，希望擺脫這些給屋主、業主帶來困擾的毛茸茸小傢伙。2019年該校負責營運一個河狸遷移計畫，捕捉私人土地上不受歡迎的河狸，再放生到需要牠們的偏遠溪流地區，每年約遷移100隻河狸。

布維斯在遷移河狸之前，還是會建議一些共存方案。例如一種名為「池塘調節器」(pond leveler)的軟管，可以穿過河狸壩幫助溢流排水；或是誘騙河狸的籠子，可以防止排水管被河狸築壩堵塞；以及用於保護樹木根部的圍欄。

工人在懷俄明州春溪建造河狸壩。(美聯社)