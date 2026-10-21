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馬自達、速霸陸…4款安全性高二手車 全部3萬元有找

編譯中心／綜合報導
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本田2022年Civic擁車成本低，更享同級車型中出色的燃油效率以及卓越的安全性...
本田2022年Civic擁車成本低，更享同級車型中出色的燃油效率以及卓越的安全性。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

USA Today推薦4款價格不到3萬元、且在撞擊測試與主動安全配備表現出色的二手車，涵蓋馬自達3、本田Civic、現代Tucson與速霸陸Forester。

新車雖然配備許多標準安全功能，但不是買新車才能享有一輛安全的車，有很多不到3萬元的二手車有出色的車輛撞擊測試成績和安全性能。只要知道該注意哪些事項，線上和實體二手車經銷商都有安全性評分高且里程數少的車款；今日美國報(USA Today)介紹四款以安全性聞名且價格不到3萬元的二手車。

1.安全又實惠的2022年馬自達(Mazda)3：

在像CarMax這樣的線上零售車商可以不到2萬2000元的價格買到里程在3萬哩以下的2022年馬自達3，這款車以優越的撞擊測試成績獲得公路安全保險協會(IIHS)Top Safety Pick殊榮。

2022年馬自達3是經過精心改良的車款，配備許多標準安全功能，例如智慧煞車系統和車道偏離預警，若正在找一台安全可靠又內裝優雅的日常代步車，二手馬自達3是絕佳選擇。

2.安全又可靠的本田(Honda)2022年Civic：

這款本田的小型車擁車成本低，更享同級車型中出色的燃油效率以及卓越的安全性，在IIHS測試時在車頂強度、正面預防碰撞和安全帶未繫提醒方面獲得高分。二手車買賣平台Carvana販售的2022年Civic里程不到8萬2000哩，價格只要2萬1990元。

除了安全，Civic也充滿樂趣，有許多副廠零件(aftermarket parts)和升級選項，且保值率高。

3.不是只有傳統房車才有實惠又安全的二手車，現代(Hyundai)Tucson是一款小型家用SUV，在同級車型中始終名列前茅。

CarMax上可以找到里程不到5萬哩，價格不到2萬1000元的2024年Tucson。

2024年Tucson在IIHS的碰撞安全性測試中獲得高分，還有標準的盲點碰撞避免輔助系統、後方交通防撞輔助系統和駕駛注意力警示。在標準安全配置科技方面，Tucson是市面上最好的二手SUV之一，還有實用的內裝和同級車型中出色的油耗。

4.速霸陸(Subaru)Forester是堅固耐用的家用SUV，專為長途旅行而設計。

Carvana網站上有好幾台價格不到2萬元、里程不到10萬哩的2021年Forester。這款車同樣獲得IIHS的頂級安全選擇(Top Safety Pick)，在防撞與減災和碰撞安全性中有優異成績，也標配很多安全功能，例如預防碰撞自動煞車系統、車道偏離和偏擺警示及預防碰撞油門控制系統。

速霸陸Forester是堅固耐用的家用SUV，專為長途旅行而設計。(美聯社)
速霸陸Forester是堅固耐用的家用SUV，專為長途旅行而設計。(美聯社)

CarMax上可以找到里程不到5萬哩，價格不到2萬1千元的2024年Tucson...
CarMax上可以找到里程不到5萬哩，價格不到2萬1千元的2024年Tucson。(美聯社)

精華 FAQ

  • 文章重點介紹4款不到3萬元、但安全性評分高的二手車，包含房車與SUV，強調不必買新車，也能找到撞測表現優異、配備完整的車款。

  • 2022年馬自達3以IIHS Top Safety Pick與智慧煞車、車道偏離預警見長；2022年Civic則在安全測試表現突出，且油耗佳、保值率高，二手市場也容易找到。

  • 2024年Tucson與2021年Forester都在IIHS有亮眼成績，並標配盲點、後方防撞、車道偏離與預防碰撞煞車等功能，適合重視家庭安全與長途行駛的買家。

本田 二手車 Honda

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