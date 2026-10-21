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汽車很少開 為何仍須定期換機油？因它氧化變質傷引擎

編譯莊瑞萌／綜合報導
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若車輛每年行駛里程未達換油標準，仍需更換機油，因為機油會隨時間變質。(美聯社)
若車輛每年行駛里程未達換油標準，仍需更換機油，因為機油會隨時間變質。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

汽車即使少開，機油也會因氧化、濕氣與添加劑失效而變質，因此除里程外，車主更應依時間定期更換。

多數車主會習慣依里程數更換機油，但時間因素同樣重要。機油添加劑在密封容器中約五年後會失效，開封後更縮短至一年。美國人年均行駛1萬6550哩，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至12個月更換一次。

SlashGear報導，機油可能是汽車動力系統中最重要的單一液體，負責潤滑引擎裡所有會動的零件並防止雜質累積。一般人可能認為機油的保存期限取決於里程數，畢竟民眾多習慣以此為基準，認為只要照里程更換就對了。但里程並非唯一的考量因素，因為時間同樣重要，只是多數人容易忽略。

根據聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)統計，美國人平均每年行駛1萬6550哩 。假設以5000哩 為保養間隔，對多數人來說，代表每年約更換三次機油。

那若車輛每年行駛里程未達換油標準呢？其實仍需更換機油，因為機油會隨時間變質。一旦引擎機油接觸到濕氣與積碳等雜質，就會開始劣化，失去潤滑特性。

一般內燃機內部的運作環境極為劇烈，機油需潤滑每分鐘上下數百次的活塞、高速旋轉的曲軸以及在精確時間點開關的所有汽門與活塞。但為何如此高效能的液體，會因暴露空氣而變質？關鍵不在機油本身，而在於提供機油防腐蝕、防油泥與抗磨損特性的添加劑。

這些添加劑在密封容器中約五年後通常會從機油中分離或失去效用。一旦開封，暴露於氧化、濕氣及灰塵污染，保存期限便縮短至一年。缺乏循環流動時，分離的添加劑會使機油本身變質，顏色轉為深色或乳白色並散發腐敗酸味。

引擎裡的機油也是同樣的道理。即使汽車的機油系統是密封環境(假設沒有漏油)，機油仍會氧化並吸收濕氣。值得注意的是，傳統機油比合成機油更快變質，因為天然分子的穩定性不如合成替代品。

多數市售機油瓶身會印有有效期限，可以檢查瓶底查看是否接近期限。若機油已在引擎內，最好遵循六至12個月的規則，在此範圍內更換，特別是長期存放的車輛。若量油尺拔出後呈現深棕色或黑色，即表示機油正在變質，好的機油通常呈金黃琥珀色。

引擎機油在溫度、光線與濕度波動的環境中更容易變質，這就是機油瓶多為不透明而非半透明的原因。另外，也應正確存放機油。將瓶身置於陰暗、乾燥、涼爽的環境中，例如放在有溫控的車庫或地下室的箱子內。

機油應置於陰暗、乾燥、涼爽的環境中。圖為賓州修車廠的罐裝機油。(美聯社)
機油應置於陰暗、乾燥、涼爽的環境中。圖為賓州修車廠的罐裝機油。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為機油不只會在行駛中消耗，也會隨時間氧化、吸水並受雜質污染，導致潤滑與保護能力下降，久放不換同樣可能傷害引擎。

  • 文章指出，機油添加劑在密封容器中約5年後可能分離或失效；若已開封，因接觸氧氣、濕氣與灰塵，保存期限通常會縮短到1年。

  • 若車輛長期少開，建議仍以時間為準，每6至12個月更換一次；同時可觀察機油顏色，若已呈深棕或黑色，通常表示正在變質。

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