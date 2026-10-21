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遵循5保養技巧：愛車輕鬆開逾20萬哩 省下高額換車費

編譯尤寶琪／綜合報導
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許多車主為了省錢，往往忽略一些並非迫在眉睫的保養項目，但這樣做可能會導致日後支付...
許多車主為了省錢，往往忽略一些並非迫在眉睫的保養項目，但這樣做可能會導致日後支付更高的維修費用。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國車輛平均車齡攀升，專家建議遵循原廠保養、定期檢查耗材、及早處理異常並保持清潔，讓愛車更有機會行駛超過20萬哩。

隨著一輛新車的平均售價來到近5萬元，美國人購換車的周期創下歷史新紀錄。

國家公路運輸安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)表示，美國道路上行駛的車輛平均車齡接近13年。當然，車齡愈長，維護保養的難度就愈高。

但根據消費評鑑雜誌「消費者報導」(Consumer Reports)最近的一項分析，愈來愈多人開始挑戰車齡極限。

該機構在2026年1月的一份報告中指出：「過去，汽車行駛里程接近10萬哩，就意味著應該考慮換車了；但『消費者報導』調查數據顯示，只要保養得當，加上汽車技術的進步，如今的汽車行駛里程可以遠遠超過這個數字。」

「消費者報導」指出：「延長汽車壽命的關鍵在於保持良好的保養，如果按照製造商建議的保養周期進行保養，一輛以其可靠性著稱的現代汽車應該能夠行駛20萬哩，甚至更遠。」

根據「今日美國報」(USA Today)汽車主題團隊，以下是一些可以幫助你的愛車輕鬆超過20萬哩的高里程車輛的保養技巧。

1.遵循建議日常保養計畫

大多數汽車製造商所提供的建議保養手冊，都建議每行駛3萬哩進行保養。但許多車主因為車齡增長和車輛貶值，經銷商提供的捆綁式保養套餐價格過高，因此在行駛里程達到10萬哩後便不再按照建議的保養計畫進行保養。但保持車輛的最佳狀態，可以幫助它再行駛10萬哩 ，甚至更久。

2.定期檢查煞車、輪胎和濾清器

煞車、輪胎和濾清器經常磨損，需要更換。「消費者報導」建議，至少每年檢查一次這些零件。

3.及時解決問題，避免日後產生高昂的維修費用

許多車主為了省錢，往往忽略一些並非迫在眉睫的保養項目。但這樣做可能會導致日後支付更高的維修費用，在某些情況下，維修費用甚至可能超過舊車的價值。「消費者報導」建議，一旦聽見任何嘎嘎聲或異響，就應立即進行檢查。

4.保持車輛清潔

根據「消費者報導」，汽車在使用過程中，尤其是在寒冷地區，鹽分和道路污垢會使車漆失去光澤，並導致車輛底盤生鏽。為了防止這種情況發生，建議每年幾次到專業的洗車店清洗車輛。

5.善待你的愛車

許多車主都相信，善待愛車，愛車也會回報你。而你的愛車給你的最好回報，莫過於行駛超過20萬哩後依然可靠。定期更換機油和各種液體循環清洗，你的愛車就能伴你一路馳騁，直到跑不動為止。

煞車、輪胎和濾清器經常磨損，需要更換。「消費者報導」建議，至少每年檢查一次這些零...
煞車、輪胎和濾清器經常磨損，需要更換。「消費者報導」建議，至少每年檢查一次這些零件。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為新車價格上升、換車週期拉長，路上車齡也普遍變老。只要依照原廠保養計畫並維持良好車況，現代可靠車款其實能跑到20萬哩以上。

  • 煞車、輪胎和濾清器是最常磨損的部件，至少應每年檢查一次。若忽略異音或小問題，往往會演變成更昂貴的維修，甚至超過舊車價值。

  • 除了按時更換機油與各種液體，也要定期清洗車身，尤其冬季鹽分和污垢容易造成底盤鏽蝕。及早處理異常並善待車輛，能延長使用壽命。

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