新型防曬開賣了 有效防護兩大紫外線、不泛白

塗抹礦物質防曬乳會讓皮膚出現白色條痕，而且有些人不喜歡其觸感。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FDA核准新型防曬成分BEMT，首批產品已上市，可同時防護UVA與UVB且不泛白，研究也顯示其吸收量極低、穩定且安全。

食品與藥物管理局(FDA )今年6月批准新型防曬成分「貝莫曲唑」(Bemotrizinol, 簡稱BEMT)，創25年來核准防曬新活性成分首例。第一批含該成分的防曬產品已在全美各大商店開賣，包括露得清(Neutrogena)等品牌防曬乳。

皮膚科醫師表示，這種化學成分能夠提供「廣譜防護」(broad protection)，卻不會留下白色條痕等常見問題。

BEMT有數十年的安全數據支持。紐約大學 朗格尼醫療中心(NYU Langone Health)皮膚科醫師斯坦(Jennifer Stein)說，這並不是全新成分。

食藥局新通過的BEMT提供廣譜防曬，可同時有效防護UVB、UVA兩種紫外線；在美國，BEMT是提供雙重防護的第一款化學防曬乳，過去，製造商必須混合多種成分才能同時防護UVA和UVB。

目前市面上不能同時阻擋這兩種紫外線的防曬品，必須貼上FDA警告標籤。 含BEMT的防曬產品已在全美各大商店開賣，包括露得清防曬乳。(美聯社)

倡導提高防曬乳標準的非營利組織「環境工作組織」(Environmental Working Group)科學長安德魯斯(David Andrews)說，BEMT彌補防曬乳提供強效UVA防護的一大空白。

使用氧化鋅(zinc oxide)和二氧化鈦(titanium dioxide)等礦物質的防曬乳，也能有效防護兩種紫外線，透過物理性阻擋有害射線，但這類防曬品會讓皮膚出現白色條痕和色素沉澱，而且有些人不喜歡其觸感。

BEMT的另一特點是皮膚滲透度低。化學防曬乳容易被皮膚吸收，必須仔細研究以確保不在體內過度累積。FDA上個月撤銷一款較老化學成分「氧苯酮」(oxybenzone)的批准，就是因為該成分被皮膚吸收的程度比先前認定值高。

針對BEMT， FDA為確保其安全性，將荷蘭製造商DSM Nutritional Products對500多名患者所進行的BEMT研究進一步審查，發現這種化學成分被皮膚吸收的含量幾乎無法檢測到。

FDA表示，針對連續使用防曬乳三周的族群進行研究顯示，BEMT不會引起刺激或過敏反應，確實「公認安全有效」。

專家並指出BEMT一大關鍵優點是穩定性佳，在陽光下不易分解。市面上目前另一可阻隔UVA紫外線的阿伏苯宗(avobenzone)穩定性很差。

斯坦提醒，防曬乳只是防曬措施的一部分，在陰涼處適時休息、戴上帽子，以及穿著防曬衣物，都是重要的防護措施。