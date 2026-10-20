成人長荷爾蒙痘怎麼辦？ 別摳別擠不留疤

青春痘不只困擾青少年，也影響成人，但成人與青少年時期的致痘成因與治療方法並不相同。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 成人痘不只影響外觀，也傷害自信，醫師提醒應及早就醫，避免摳擠造成深層發炎與疤痕，並依症狀選擇合適治療。

青春痘不只困擾青少年，也影響成人，但成人與青少年時期的致痘成因與治療方法並不相同。最重要的是，皮膚科醫師強烈建議患者求診治療，千萬不要自行摳或擠痘痘，以免細菌深入皮膚深層或造成難以消除的疤痕。

美聯社報導，菲律賓內容創作者吉莉安．梅根．蒙塔爾博(Gillian Maegan Montalbo)進入職場後，臉頰與下巴開始爆痘，重創她的自尊與自信。

約翰霍普金斯大學 (JHU)醫學院皮膚科醫師阿古(Crystal Aguh)指出，成人荷爾蒙痘(hormonal acne)常出現在下顎線與下巴，服用類固醇也可能致痘。

長痘是因毛孔被油脂、細菌與老廢角質堵塞所致，遺傳、荷爾蒙、環境與飲食，如過量攝取乳製品，都可能誘發痘痘生成；若持續擴散、久未消除，或造成膚色不均、膚質改變，就屬皮膚科視為需要治療的痤瘡，應及早求診。

她說：「在這些情況下，你的皮膚始終未能從爆痘中獲得喘息。」

輕微的臉部面皰可用含過氧化苯甲醯(benzoyl peroxide)、水楊酸(salicylic acid)或第三代A酸(adapalene)產品，頻繁復發者可能需要服用抗生素；情況嚴重者，可考慮口服A酸(isotretinoin)。

成人荷爾蒙痘的治療方法，與青少年時期不同，尤其女性建議服用避孕藥，以平衡荷爾蒙濃度。

背部長痘(bacne)不易塗藥，醫師常會開立口服藥物。

芝加哥Fine Dermatology創辦人、皮膚科醫師費恩(Lauren Fine)表示，注射皮質類固醇可體松(cortisone)屬於緊急處置，並非長久解方。

費恩呼籲民眾，不要自行擠痘，「每個人都想摳、想擠，但這肯定會讓情況更糟」；摳痘痘會讓發炎往皮膚深層擴散，增加留疤的風險，膚色較深者，痘疤更難消除。

預防摳痘痘的方式之一，是使用含有水膠體(hydrocolloid，俗稱人工皮)的痘痘貼(pimple patches)。

不過，阿古認為，痘痘貼僅適用症狀輕微的痘子；費恩則曾遇過病患使用品質不佳的痘痘貼後，出現色素沉澱而不推薦。

專家建議，對付色素沉澱可用含甘醇酸(glycolic acid)的產品淡化，嚴重疤痕則需考慮雷射治療。

蒙塔爾博就醫後，痘痘在一年內消除，但仍須解決痘疤問題並重建自信。

蒙塔爾博表示，同樣飽受痘痘所苦的父親鼓勵她就醫，好友也說沒注意過她的痘痘。她說：「和對的人在一起時，他們不會在意妳的外表，因為對他們而言，重要的是妳如何對待他們。」

荷爾蒙痘若持續擴散、久未消除，或造成膚色不均、膚質改變，就屬皮膚科視為需要治療的痤瘡，應及早求診。(美聯社)