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施壓購買、結帳多1個零…這集團旗下商場消費爭議多

記者顏伶如／綜合報導
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「瑪莎爾集團」旗下經銷商經常向消費者施壓購買，施壓對象包括老年人與身心障礙民眾；...
「瑪莎爾集團」旗下經銷商經常向消費者施壓購買，施壓對象包括老年人與身心障礙民眾；示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

NPR調查指出，瑪莎爾集團旗下商場涉嫌以強迫推銷坑殺消費者，受害者多為老人與身障者，且常見超收、加價與假分期等爭議。

全國公共電台(NPR)14日獨家報導，密西根州一名失智老人在購物中心銷售員推銷之下，花了4萬2000元購買護膚品與美容儀器；新墨西哥州一名婦人在水療中心(SPA)員工推銷下，購買3萬元紅光治療器還另收7萬8000元銷售稅；夏威夷州一名身心障礙婦人以為SPA中心提供免費作臉，結果助行器被奪走數小時，直到消費2600元才得以脫身，這些案例都與「瑪莎爾集團」(Mazal Group)有關。

全國公共電台在過去一年的調查採訪中，訪問了50多名受到影響的消費者與集團前任員工，同時取得州立法院與聯邦法院訴訟資料，並援引資訊自由法(Freedom of Information Act)取得來自不同機關的將近500件消費者投訴。記者實地走訪維吉尼亞州、馬里蘭州、加州等地的「瑪莎爾集團」旗下商店，以及位於加州查茨沃斯(Chatsworth)的企業總部。

報導指出，旗下經銷商經常向消費者施壓購買，施壓對象包括老年人與身心障礙民眾，購買產品或服務不僅價格昂貴，而且是消費者不想要、負擔不起或明確拒絕後仍迫購買。

十年前被聯邦幹員稱為「信用卡超刷詐騙」(credit card overcharge scheme)的銷售手段，如今活躍存在於從檀香山到馬里蘭州安納波里斯(Annapolis)的購物中心與商業區。

聯邦機關曾經調查過持觀光簽證入境美國，後來在購物中心推銷護膚品的以色列年輕人，數十名被告面臨簽證詐欺、洗錢等罪名起訴之後認罪。

報導指出，根據社群網站貼文與訊息，某些跟「瑪莎爾集團」有關係的商店，迄今仍雇用持觀光簽證入境的外籍人士當銷售員。

根據來自各州檢察長辦公室、聯邦貿易委員會(FTC)、消費者金融保護局(CFPB)、美國經營改善協會(BBB)與其他監督機關的數百件消費者投訴，許多民眾的故事都開始於在購物中心拿到年輕銷售員提供的免費試用品，停下腳步後被迅速拉進店裡，面對一連串推銷攻勢。

一名消費者在投訴事由中說，結帳時消費金額被擅自多加一個零，從1300元變成1萬3000元。其他消費者則說，被銷售員加進「分期付款計畫」，其實是高利貸詐騙。

「瑪莎爾集團」是家族企業，由原籍以色列的達芙娜‧溫葛爾登(Daphna Oded Weingarten)所有，跟丈夫、弟弟等親戚聯手經營。家族擁有50多個皮膚、美髮品牌商標，包括Voupre、Avinichi、Introstem、CbGäRDN、Venofye、Lionesse、Orogold Cosmetics，銷售幾乎完全相同的產品。

一名前任員工指出，集團之所有擁有這麼多品牌，是因為必須不斷以新名字做為包裝，用不同手段向購物中心接洽，才能租到店面。

有消費者說，在「瑪莎爾集團」商店結帳時消費金額被擅自多加一個零，從1300元變成...
有消費者說，在「瑪莎爾集團」商店結帳時消費金額被擅自多加一個零，從1300元變成1萬3000元；示意圖。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指其商場常以免費試用品吸客，再對消費者施壓購買高價美容品或療程，還出現結帳多加一個零、假分期付款與多收銷售稅等問題。

  • 調查顯示，老人與身心障礙者最常被鎖定，因為他們較容易在商場內被拉進店面，面對銷售員連番施壓後，買下原本不想要或負擔不起的商品。

  • 前任員工表示，集團擁有50多個皮膚與美髮品牌商標，是為了用不同名稱包裝相同產品，方便向購物中心談租約，也讓外界較難辨識其關聯。

夏威夷州 密西根州 新墨西哥州

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