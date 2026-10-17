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貓王過世半世紀 故居「雅園」留傳奇 歌迷朝聖熱度不減

編譯周靜芝／綜合報導
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搖滾巨星貓王過世近50年，故居「雅園」仍是歌迷們的朝聖之地，且熱度不減。(美聯社...
搖滾巨星貓王過世近50年，故居「雅園」仍是歌迷們的朝聖之地，且熱度不減。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

貓王過世50年後，孟菲斯雅園仍是歌迷朝聖熱點，從生前接待粉絲到身後成為歷史地標，見證他與故居不可分割的傳奇。

1986年，歌手保羅賽門(Paul Simon)創作了獲得葛萊美獎的專輯「Graceland」，標題與靈感均來自「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)位於田納西州孟菲斯(Memphis)的豪宅「雅園」(Graceland)；賽門當時經歷婚姻失敗，歌詞描繪了這段療傷的公路之旅。一年後，費城龐克樂團The Dead Milkmen也創作了一首關於造訪雅園的歌曲，但這首歌顯然帶著調侃意味，歌詞中提到，前往雅園將能看到貓王所有的槍枝。或許雅園能滿足不同人的需要與期望。

美聯社報導，1957年，貓王買下這座占地約14英畝的大型文藝復興風格宅邸，與母親、父親和祖母一同入住；後來，妻子普莉西拉(Priscilla)與女兒麗莎瑪麗(Lisa Marie)也陸續搬來。從一開始，這座宅邸就對大眾開放，坐落在51號南高速公路旁，如今這條路被稱為Elvis Presley大道；飾有音符與酷似貓王彈吉他的圖案的鏤空鐵門，幾乎是這處名勝的標誌。

搖滾歌手史普林斯汀(Bruce Springsteen)說過一個故事，他曾在1970年代翻越圍牆，希望能見到貓王；當時貓王不在家，但如果他在家，說不定會讓史普林斯汀進來坐一坐。貓王常透過監視器留意粉絲蹤跡，並會親自走到大門前為他們簽名。

1977年貓王在雅園過世時，哀悼者自發地在圍牆外排起長龍守夜；隔年他們又回來，再隔年亦如此。直到1982年這座宅邸對外開放參觀後，粉絲們才終於可以穿過大門，列隊行經貓王的墓前。貓王安葬在雅園庭院裡，與他的父母、祖母、女兒和孫子長眠於此。

特別的是，如今雅園仍是歌迷們的朝聖之地，且熱度不減；其他多數名人的故居並不會看到蜂擁的粉絲，更何況是在去世半個世紀之後。或許這是因為貓王的傳奇與他在孟菲斯的這棟宅邸緊密而不可分。

正如2006年成功申請列入「國家歷史地標」時所提出的理由：一位人物與其居所之間如此強烈的關聯，在20世紀是獨一無二且前所未有的。

雅園一名，雖然並非由貓王親自命名，但很難想像，如果他當初住在「Presleyland」，他的傳奇是否還會是同等模樣。同樣地，賽門恐怕也不會對造訪「艾維斯宅邸」(The Elvis Mansion)寫下充滿詩意的文字；正如他在歌詞中所敘述：「我有理由相信，我們終將被迎入雅園」(I've reason to believe we all will be received in Graceland)。

精華 FAQ

  • 因為雅園不只是貓王的住所，也承載他生前與粉絲互動、身後安葬於此的記憶，讓人將這座宅邸視為理解他傳奇生涯的重要象徵。

  • 貓王1977年在雅園過世後，哀悼者連年到圍牆外守夜；直到1982年宅邸開放參觀，粉絲才得以入內排隊經過他的墓前致意。

  • Paul Simon在1986年以Graceland命名專輯，靈感來自雅園；隔年The Dead Milkmen也寫歌談造訪雅園，但內容帶有明顯戲謔意味。

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