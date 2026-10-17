各國漲入境費 小心第三方詐騙網 認明官方網站

許多國家開始對入境旅客收取費用，有時甚至需先支付電子入境許可費用才能登機。美國電子旅行授權系統(ESTA)今年1月1日起調漲至40.27元，I-94入境表格費用也在2025年9月30日從6元漲到30元。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 多國紛紛提高入境與電子授權費用，同時仿冒官方的第三方網站也趁勢詐財，旅客務必認明官方網站並保留爭議帳款權益。

今日美國（USA Today）報導，許多國家開始意識到邊境是個賺錢的好場所，包括美國、英國、歐盟和澳洲 等都開始收取入境費，費用數十元不等，有時甚至需先支付電子入境許可費用才能登機。

紐西蘭 向大多數旅客收取100元紐元（約56美元）的「國際旅客保育及旅遊捐」（International Visitor Conservation and Tourism Levy），再加23紐元（約13美元）的電子旅行授權（NZeTA），總共123紐元（約70美元）。紐西蘭商業、創新和就業部（Ministry of Business, Innovation and Employment）表示，這筆費用將用於旅遊業和環境保護。

英國也是收取入境費的國家之一。包括美國在內超過80個國家和地區的旅客須辦理電子旅行授權（ETA），費用為一個人20英鎊（約26美元），效期為兩年或直到護照過期，可多次入境，每次停留時間最長為六個月，自2月25日開始，航空公司已開始拒絕未持有ETA的旅客登機。

歐盟正規畫實施「歐盟旅行資訊及授權系統」（ETIAS），預計費用為20歐元（約22美元），可用於30個歐盟國家，效期為三年或直到護照過期，目前尚未確定實際實施日期。

若要前往澳洲，需要的許可決定該付多少錢。持有美國、加拿大和日本護照者有資格申請ETA，需支付20澳元（約14美元）的應用程式費用，許多歐洲國家護照持有者可免費申請eVisitor簽證，部分國家的公民如英國，也能申請ETA。

美國電子旅行授權系統（ESTA）於2025年9月30日正式調漲費用，從21美元(以下同)漲到40元，今年1月1日起又依通膨機制微調至40.27元，I-94入境表格費用也在2025年9月30日從6元漲到30元。

當各國政府推出新的數位入境系統時，不法分子也聞風而來，看起來和官方網頁極為相似的第三方網站收取高出政府數倍的價格，但提供的服務僅是替旅客提交一張很簡單的表格。

研究數位消費者行為的電商企業家巴伊達（Chris Bajda）說，詐騙 者很擅長購買很像官方帳號的網域名稱，有相關經驗的人都知道，那些網站和官方網站極為類似。猶他州的克拉克（Brian Clark）的一位同事就遇到這種情況，他點了第一個搜尋結果，而非到政府官方網站，以為付更多錢能縮短審核時間，結果和其他人一樣等了72小時。

若遇到這樣的狀況，請向發卡機構申請爭議帳款處理，對未如實提供服務的帳款爭議，爭議帳款處理是少數幾個真正有效能保護消費者的措施之一。