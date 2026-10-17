麻州12人出國玩 度假出租屋火災4死 家屬告旅遊平台

度假屋租賃平台Vrbo的廣告頁面，但消費者不要以為平台會自動保障住客的安全，或是發生人身傷害或死亡時提供賠償。法律專家指出，這些平台為房東提供的保險通常旨在為房東辯護以因應訴訟，而不是開支票賠償受傷的消費者。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 麻州一家12人赴多明尼加旅遊時入住的度假出租屋失火，造成4人死亡、多人燒傷，家屬已提告Vrbo與Expedia，並提醒旅客務必事前查安全設備與保險保障。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)日前報導，麻州 婦人喬斯梅莉·羅哈斯(Josmeli Rojas)與親友團一行12人到多明尼加旅遊，結果度假出租屋發生火災，她的五歲兒子、母親、表親與阿姨因此喪生，家屬已經對智遊網(Expedia)及線上度假屋租賃平台Vrbo提告，指控出租屋沒有安裝煙霧偵測器或警報器，不符合平台的安全要求規定。

★家庭破碎 倖存者仍療傷

報導指出，消費者不能預期在線上旅遊平台訂房，將自動獲得安全保障或傷亡賠償。人身傷害與車禍訴訟法律事務所史卡利特法律集團(Scarlett Law Groups)說：「這是一個危險的誤解。」

住在麻州勞倫斯(Lawrence)的羅哈斯接受地方電視台WBZ-TV訪問時說，家庭從此破碎，再也無法恢復原來的樣子。她與親友6月前往多明尼加旅遊，13日度假出租屋發生火災，造成四人死亡，其他倖存者則因燒傷等傷勢而住院接受治療。

家族委任律師法拉(Albert Farrah)指出，鑑定報告指出起火原因是電路故障，出租屋沒有安裝煙霧偵測器或警報器，明顯不合Vrbo平台的安全規定。

法拉說：「Vrbo平台提供的住宿當中，至少有50%，甚至遠遠超過50%，並未安裝煙霧偵測器，Vrbo對此也心知肚明。」

Vrbo發言人在聲明中說，已經收到訴狀，「這是一件悲慘的意外，我們向受害家庭致上哀悼與慰問」。

★房東責任險 非賠償住客

Airbnb和Vrbo等平台都會為房東提供100萬元的責任險。但消費者不要以為平台會自動保障住客的安全，或是發生人身傷害或死亡時提供賠償。史卡利特法律集團指出，這些保險通常旨在為房東辯護以因應訴訟，而不是開支票賠償受傷的消費者。

史卡利特法律集團表示，經營線上旅遊平台的科技業者，極力避免讓平台被歸類為房地產經紀人或飯店業者，強調平台定位只是單純為買家與賣家撮合的「公告欄」，因此消費者在線上預定時，可能已經同意免除平台對住所內發生任何事情的責任。

★事前查評價 入住查設備

那消費者應該如何保護自己呢？專家建議在尋找度假租賃住處時，先仔細閱讀先前房客的評價，特別留意關於安全問題或設施損壞，以及房東解決問題的速度。在確認預訂前也可以直接向房東詢問。

其次是購買旅遊平安保險，尤其是涵蓋醫療緊急情況、緊急撤離和後送。以羅哈斯的遭遇為例，旅遊醫療保險可以幫助支付在國外住院的費用，以及將傷者轉送到更好的醫院或返回美國的費用。

抵達目的地後，打開行李之前，先快速檢查住房的煙霧偵測器和一氧化碳偵測器，並確保它們正常運作。同時檢查滅火器和緊急出口，確保門窗可以牢固上鎖，以及是否有電線裸露、害蟲或霉害等潛在危險。發現問題應立即聯絡房東或物業經理，若對方沒有回應或不願解決，可直接聯絡平台客服。