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全美5大學城房價 對年輕購屋族最友善

編譯周靜芝╱綜合報導
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底特律屬房價最實惠的大學城之一。圖為該市渡輪街的住宅。(美聯社)
底特律屬房價最實惠的大學城之一。圖為該市渡輪街的住宅。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Realtor分析231個大學城房價後發現，底特律等5城最實惠，且多集中於南方與中西部，成為年輕購屋族在高房價環境下的入門選擇。

房價親民的大學城，能為應屆畢業生與年輕專業人士提供務實的途徑，讓他們不必耗盡積蓄也能實現購屋夢想。房地產網站Realter分析了231個大學城房價，依中位數掛牌價格由低至高進行排名，顯示購屋者仍可在這些充滿活力的社區，找到價格合理且兼具經濟穩定、文化多樣及在地設施完善的房產。

紐約郵報報導，房地產網站Realtor的經濟學家發現，房價親民的南方地區在名單中占多數，約占所有上榜房市的38%，其次是中西部，約佔30%；房價較高的西部與東北部地區，則分別占名單的20%與12%。

Realtor評選的「全美最實惠大學城」名單中，名列前五的是密西根州底特律(Detroit)、密西西比州傑克遜(Jackson)、阿肯色州派恩布拉夫(Pine Bluff)、伊利諾州馬科姆(Macomb)以及伊利諾州皮歐立亞(Peoria)。

Realtor經濟學家瓊斯(Hannah Jones)表示，這些城鎮具有較低的土地與建築成本、人口增長趨緩，且現有住宅多建於過去20年房價上漲之前；這些因素加起來，使房價能與當地薪資的實際負擔能力保持一致，而非因需求超過供給而被推高，中位房價皆在10萬至12萬元之間。

五個城市中，底特律、馬科姆和皮歐立亞均坐落於中西部心臟地帶，當地收入位於中位數水準的家庭仍能負擔得起典型的住宅。

在經濟逆風與購屋負擔能力持續面臨挑戰的當下，這五座大學城也為潛在購屋者提供了其他市場難以企及的優勢。

瓊斯指出，當全國首購房源稀缺，且年輕專業人士的薪資水準對租屋與購屋都力不從心時，這五座大學城成為應屆畢業生與初入社會的專業人士，仍能透過購屋實現財富累積的理想之地。

值得注意的是，像傑克遜或馬科姆這類房價親民的大學城，其吸引力不僅限於畢業生和年輕專業人士，也會吸引不同群體，如教職員、學生家長、校友以及活躍的退休人士。

其他住宅可負擔性表現亮眼且預算友善的大學城還包括：俄亥俄州托雷多(Toledo，托雷多大學)；伊利諾州卡本代爾(Carbondale)；俄亥俄州揚斯敦(Youngstown)；俄亥俄州阿克倫(Akron)；以及克利夫蘭(Cleveland)。

房價親民的大學城，能幫助應屆畢業生與年輕專業人士不必耗盡積蓄也能實現購屋夢想。(...
房價親民的大學城，能幫助應屆畢業生與年輕專業人士不必耗盡積蓄也能實現購屋夢想。(美聯社)

精華 FAQ

  • 前5名依序為密西根州底特律、密西西比州傑克遜、阿肯色州派恩布拉夫、伊利諾州馬科姆，以及伊利諾州皮歐立亞，這些城市的房價相對更親民。

  • 主要原因包括土地與建築成本較低、人口增長趨緩，以及多數住宅建於過去20年房價大漲之前，使房價較能貼近當地薪資，而非被需求急升推高。

  • 除了應屆畢業生與初入職場的年輕專業人士，教職員、學生家長、校友與活躍退休人士也可能被吸引，因為這些地區兼具可負擔性與生活機能。

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