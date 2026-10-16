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減稅優惠偏袒年長屋主？年輕人促排富

記者顏伶如／綜合報導
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愈來愈多州推出明顯傾向較年長屋主的房產稅減免。圖為北達科他州一對夫婦審視房產稅稅...
愈來愈多州推出明顯傾向較年長屋主的房產稅減免。圖為北達科他州一對夫婦審視房產稅稅單。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國多州房產稅減免偏重年長屋主，引發年輕屋主不滿；德州擬加碼優惠後，外界更呼籲依納稅能力設計並加入排富條款。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，由於多州為年長屋主提供房產稅(property tax)優惠，年輕族群面對相對沉重負擔，不同世代之間如今展開一場房產稅戰爭，不同年齡族群都希望透過投票爭取減稅。某些輿論開始批評為何稅務優惠僅考慮年齡，而不是以實際納稅能力為基處，未來各地立法機關可能面臨愈來愈大壓力，要求讓房產稅擴大豁免資格或增設排富條款。

報導指出，購買房屋的成本一路走高，讓美國年輕人陷入焦慮，愈來愈多州推出明顯傾向較年長屋主的房產稅減免，年輕屋主覺得負擔較重，不安情緒更加強烈。

德州為例，規模100億的房產稅減免提案，旨在讓65歲以上居民與身心障礙者房產稅減免額度從1萬元調高到6萬元。如果結合另外的自住屋減免(homestead exemption)措施，年長屋主房產稅減免額度可能高達20萬元，全州200萬名屋主每年每戶則節省大約950元房產稅。

德州州政府不收個人所得稅，房產稅是公共服務預算重要來源。年輕屋主以及想要買房的年輕人擔心，為年長屋主慷慨提供房產稅減免的優惠，等於自己要承受較重負擔，房產稅稅率恐將變高。

想在德州購買人生第一棟房子的千禧世代消費者史克利伯(Taylor Scriber)對「商業內幕」(Business Insider)新聞網站說：「感覺像是被困住，眼睜睜看著房產稅一路上漲，因為有一群人正在透過投票讓自己免於受到房產稅衝擊。」

他說，生活中遇到的長輩對於年輕族群承擔較重房產稅表示同情，但也只是感到同情而已，「他們想了想，然後就會說希望他們的房產稅能夠降低」。

根據德州州參議會地方政府委員會統計，全州自住房屋當中有39%繳交的學區房產稅為零，年長屋主與身心障礙屋主合計占約61%。

某些民眾批評稅務優惠以年齡而非納稅能力為考量，房產稅申訴組織Ownwell創辦人裴斯(Colton Pace)分析，這股趨勢主要來自結構改變。他說，幾乎所有州都在自住屋減免之上，為65歲以上屋主加碼提供減免，不過許多地方會搭配凍結學區稅等政策，鎖定年長者房屋估值，每年房地產市場所有漲幅均由年輕買家的房屋與商業地產全數吸收。

裴斯表示，房產稅優惠主要針對年長屋主的另一個關鍵因素，是各州與地方政府都步步為營，以免靠固定收入生活或沒有收入的年長屋主失去房子。

各地立法機關可能面臨愈來愈大壓力，要求讓房產稅擴大豁免資格或增設排富條款。圖為喬...
各地立法機關可能面臨愈來愈大壓力，要求讓房產稅擴大豁免資格或增設排富條款。圖為喬州居民抗議房產稅大漲。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導主要討論房產稅優惠偏向年長屋主，讓年輕屋主與首次購屋者感到負擔更重，因而形成跨世代的稅負爭議。許多年輕人認為制度不公平，應改按財力而非年齡分配減稅。

  • 德州擬推出規模100億的房產稅減免，將65歲以上居民與身心障礙者的減免額度從1萬元提高到6萬元；若再結合自住屋減免，部分年長屋主的總減免可達20萬元。

  • 因為現行優惠多以年齡作為門檻，未必反映實際納稅能力，且可能把稅負轉嫁給年輕買家與其他房產持有人。支持者認為應設排富條款，讓資源更精準地幫助真正需要的人。

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