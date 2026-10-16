好市多效應 鄰近賣場成買房考量 離太遠恐有「好市多嫉妒」

住家離好市多近好處多，例如平日晚餐就在美食區便宜解決。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國部分買家把住家離好市多多近納入買房條件，形成房市上的「好市多效應」；房仲與建商也順勢把賣場距離當成生活機能賣點行銷。

對某些美國人來說，住家附近有沒有好市多 (Costco )已成選擇落腳處的關鍵，房地產業者稱之為「好市多效應」。有買家為了離好市多近而買房，也有人因住太遠而產生「好市多嫉妒」(Costco envy)。專家指出，鄰近好市多已成為強力賣點。

今日美國報報導，找房時，多數租客 和購屋者會列出常見的清單：好學區、安全社區、通勤時間短、臥室夠多，但對某些美國人來說，還有另一項優先考量：「住在離好市多幾分鐘車程內。」平價紙巾、烤雞和汽油的吸引力，創造了房地產觀察家所謂的「好市多效應」，也就是與這家量販巨頭的距離，左右了人們選擇在哪裡落腳。

在Reddit上，用戶大方分享如何住得離好市多更近。一名用戶問，「有沒有人也只看離好市多夠近的房子？」他會反覆查看Redfin地圖，一一對照好市多賣場位置。另一名搬到奧斯汀的買家則在試算表記錄前往最近好市多的距離。

對好市多會員來說，住得近好處多，例如打烊前趁排隊人潮散去時去加油，或平日晚餐就在美食區便宜解決。在洛杉磯，建商正利用這股趨勢，直接在好市多賣場上方興建數百間公寓。

住得近是某些人的夢想，住得太遠卻另有一番苦惱。史潘格勒(Kathy Spangler)與丈夫住在北卡羅來納州松林(Pinehurst)一個高爾夫球場社區，離最近好市多超過一小時車程。這對退休學校行政人員和英語教師夫妻，每年會特地開車去兩三次賣場。

就是在這些難得跑一趟的長途採購中，讓史潘格勒萌生出「好市多嫉妒」這個詞，形容她推著兩台滿載購物車，經過那些順道來買一兩樣東西的當地人時，心中湧現的嫉妒。她說，「每當我們去那裡，看到有人只拿著一隻烤雞或幾卷衛生紙走出來，我就說我有好市多嫉妒，因為他們顯然住得很近，可以來這裡只買一兩樣東西。」

房仲指出，最佳距離通常是5到15分鐘車程，雖然靠近賣場通常不會取代學區等傳統考量，卻已成為強而有力的賣點。亞利桑納州房地產經紀人貝利斯(Lisa Bayless)說，「買家在挑選地區時，會問我最近的好市多在哪裡。」Zillow居家趨勢專家潘德爾頓(Amanda Pendleton)也認為，「賣方積極以鄰近量販店當成賣點來行銷，更像是把它視為一種生活機能。」

住在奧斯汀的麥考馬克(Sean McCormack)則將自己21年的會員身分變成核心行銷策略。身為Nice Move Realty的房地產經紀公司老闆，他在網站上提供客製化搜尋功能，可依房屋與當地好市多及區域雜貨巨頭H-E-B的距離篩選。

由於麥考馬克家有三個9到17歲的男孩，他的住家離好市多不到10分鐘，「我認為把好市多的距離納入尋房條件，是個讓自己跟別人不一樣的行銷小妙招，是為想省時省錢的人設計的。」

對某些美國人來說，住家附近有沒有好市多已成選擇落腳處的關鍵，房地產業者稱之為「好市多效應」。(美聯社)