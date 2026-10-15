我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

研究：日運動30分鐘 降低罹癌風險、防止癌症復發

編譯周靜芝／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
針對結直腸癌患者的研究發現，步行尤其能帶來顯著成效，不僅能提升患者的生活品質，還...
針對結直腸癌患者的研究發現，步行尤其能帶來顯著成效，不僅能提升患者的生活品質，還能減輕疲勞感。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

多項研究指出，癌症患者每天約30分鐘的運動，可降低罹癌與復發風險，並在治療期間改善疲勞、情緒與整體生活品質。

愈來愈多的研究顯示，健身可以降低罹癌風險，甚至有助於防止癌症復發。去年一項臨床實驗顯示，參與為期三年運動計畫的結腸癌患者，癌症復發機率較低，且存活率提高；這是因為運動似能增強抗癌免疫細胞的活性。

加拿大安大略省皇后大學腫瘤科教授布斯(Christopher Booth)日前向紐約時報表示，如果有一種藥物的療效能達到這種程度，將會立即成為標準治療方案，並獲得保險公司給付。

根據德州大學安德森癌症中心(MD Anderson Cancer Center)的資料，運動也被證實能減輕發炎反應並降低胰島素水平，兩者都與某些癌症有關。

專家表示，雖然需要更多研究來了解癌症患者運動時體內發生的過程，但整體證據支持運動對抗癌患者的益處。

MD安德森癌症中心主任巴森-恩奎斯特(Karen Basen-Engquist)說，科學研究顯示，在癌症治療期間運動能緩解疲勞、焦慮和憂鬱，同時改善生活品質與身體機能。

那麼要達到這些益處，需要多少運動量才夠？根據多數指導方針，所有年齡層的癌症患者每天應進行約30分鐘、包括重力與有氧的運動。

這與對非癌症患者的建議相同，且這30分鐘的運動不必是高強度訓練。一項針對超過1700名結直腸癌患者的研究發現，步行尤其能帶來顯著成效，不僅能提升患者的生活品質，還能減輕疲勞感。

紐約州羅徹斯特大學醫學院指出，舒緩的瑜伽有助於改善睡眠、緩解焦慮及調節情緒。

運動還能透過改善血液循環、減輕發炎反應，並促進有利於學習與記憶的大腦變化，來對抗因化療引起的昏沉感「化療腦」(chemo brain)。

一項針對乳癌患者於2021年進行的研究顯示，在接受化療前每周進行最多150分鐘的運動，證實能有效預防與治療相關的認知功能障礙。

根據妙佑醫療國際(Mayo Clinic)的資料，運動還可能降低乳癌患者淋巴水腫(即手臂和腿部腫脹)的風險，以及降低治療後常會出現的其他併發症。

妙佑醫療國際復健醫學專科醫師謝維爾(Andrea L. Cheville)表示，已有許多訓練方案被證實能為乳癌患者帶來許多正面效益。

根據美國防癌協會(American Cancer Society)的數據，今年預估將有超過200萬名美國人被診斷出罹患癌症。

舒緩的瑜伽有助改善癌症病患的睡眠、緩解焦慮及調節情緒。(美聯社)
舒緩的瑜伽有助改善癌症病患的睡眠、緩解焦慮及調節情緒。(美聯社)

精華 FAQ

  • 多數指導方針建議，所有年齡層的癌症患者每天進行約30分鐘運動，內容可包含重力與有氧訓練，而且不必是高強度運動。

  • 研究認為，運動可增強抗癌免疫細胞活性，並減少發炎反應、降低胰島素水平，這些因素都與部分癌症的發生與進展有關。

  • 運動可緩解疲勞、焦慮和憂鬱，改善睡眠、情緒與身體機能；步行、瑜伽等低強度活動，也可能幫助對抗化療腦與其他併發症。

紐約時報 癌症 腫瘤

上一則

美國人最愛水果香蕉陷生存難題 成本大漲、售價卻漲不動

下一則

亞城公寓空置率降至5.8% 新增房源減少 租金看漲
v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行

延伸閱讀

癌症合併憂鬱症 死亡風險增11%

癌症合併憂鬱症 死亡風險增11%
新研究：不跑不跳 這種運動每次30秒 就可降血壓

新研究：不跑不跳 這種運動每次30秒 就可降血壓
常喝牛奶增加攝護腺癌風險？醫：這些事更需要注意

常喝牛奶增加攝護腺癌風險？醫：這些事更需要注意
研究：運動控制血糖 70歲不嫌晚

研究：運動控制血糖 70歲不嫌晚

熱門新聞

位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
白宮新任發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）。（歐新社）

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

2026-10-13 15:12
國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
32歲的中國籍微生物學研究生Aili Wang，涉嫌在同事泡茶的咖啡機中摻入丙烯醯胺(acrylamide)，導致對方中毒。 (美聯社)

涉嫌毒害同事 中國研究生試圖潛逃中國在洛杉磯機場被捕

2026-10-13 21:01

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食
v v v v v NewsA_box2_300x250 (UDN code)正式上線請刪除此行