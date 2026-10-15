5屆冬奧元老貝茨：青少年花滑選手遭網暴日增 傷害嚴重

美國花滑名將貝茨(右)警告，隨著花樣滑冰在全球關注度不斷升高的同時，網絡暴力正給年輕運動員帶來嚴重傷害。圖為貝茨與他的搭檔喬克。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 花滑名將貝茨指出，隨著賽事熱度回升，青少年選手在社群平台上承受的網路暴力明顯增加，ISU也已導入AI工具協助防堵與過濾惡意留言。

美國花樣滑冰奧運 金牌名將、五屆冬奧 會元老貝茨(Evan Bates)警告，隨著花樣滑冰在全球關注度不斷升高的同時，網絡暴力正給年輕運動員帶來嚴重傷害。

美聯社報導，目前是國際滑冰總會(ISU)運動員委員會主席的貝茨，10日在參加2026年世界精神衛生日(World Mental Health Day)活動時表示，最常成為網絡暴力的目標是年齡最小僅13歲的未成年選手，他/她們在追逐奧運夢想的過程裡，頻繁遭遇惡意留言與心理威脅。

他表示，自2026年米蘭-柯蒂納(Milan Cortina)冬季奧運會之後，花樣滑冰運動人氣回升，但在線上直播青少年花樣滑冰大獎賽(Junior Grand Prix)等國際賽事期間，有網路用戶營造一個「有毒環境」，「在看到收視率及線上直播量大幅增長的同時，隨之而來的是更多惡意負面評論」。

青少年花樣滑冰大獎賽是13歲以上的青少年，夢想成為未來奧運選手的一項重要賽事，本應是鼓勵好評，卻變成暴力性的攻擊。

貝茨直指，「我們談論的是未成年人，是孩子，他們不應遭受這種謾罵。滑冰運動員在國際滑冰場上追求夢想，不應以犧牲心理健康及福祉為代價」。他還呼籲更多知名運動員公開站出來，抵制網絡欺凌行為。

在2026年世界精神衛生日的同一天，負責管理花樣滑冰及速度滑冰項目的國際滑冰總會，也正式簽署「聯合反對網絡欺凌」(United Against Online Abuse)運動。這個運動是由國際汽車聯合會(FIA)發起，原因是社群媒體裡也愈來愈多敵意攻擊賽車運動。

「聯合反對網絡欺凌」運動允許運動員使用AI軟體，隱藏社交媒體帳戶上的惡意評論，並與AI公司Arwen.ai合作，利用AI技術實時監測及審核社交平台上的有害內容，能即時隱藏辱罵或毒性評論，涵蓋Instagram、TikTok、X平台、YouTube、Facebook等主要平台。

貝茨形容這是一個「盾牌」工具，鼓勵滑冰運動員使用，在屏蔽辱罵或負面貼文外，也可拒絕惡意攻擊者訪問他們的個人帳戶。

貝茨透露，這個「盾牌」初見成效，在米蘭-柯蒂納冬奧會期間，花樣滑冰全平台相關內容總播放量超過4億次，但系統在92個滑冰員帳戶裡，標記出了超過30萬條惡意負面評論，其中50%集中在冬奧會短短十幾天內。

最常成為網絡暴力的目標是最年輕僅13歲的未成年選手。圖為今年3月在波士頓舉行的花樣滑冰世界錦標賽選手在熱身。(美聯社)

精華 FAQ Q1：貝茨為何警告青少年花滑選手正面臨更嚴重的網暴？ 他指出花樣滑冰全球關注度提高後，直播與社群互動也暴增，導致未成年選手更容易被惡意留言鎖定，甚至在追夢過程中承受心理威脅。

Q2：哪些年齡層的選手最常成為網路暴力攻擊對象？ 貝茨表示，最常被攻擊的是年齡最小僅13歲的未成年選手。這些青少年在Junior Grand Prix等賽事曝光度上升時，特別容易遭到辱罵與負面評論。

Q3：ISU如何應對花滑選手遭遇的網路欺凌問題？ ISU已簽署聯合反對網絡欺凌運動，並與Arwen.ai合作，以AI即時監測、隱藏毒性評論，涵蓋Instagram、TikTok、X、YouTube與Facebook等平台。

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