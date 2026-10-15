25歲俄亥俄州男靠健身房跑步機 馬拉松奪金 月僅花25元

25歲的毛里跑馬拉松靠自己訓練，而且大部分的跑步里程，都在當地健身房的跑步機上完成。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 25歲的Vinny Mauri長期靠Planet Fitness跑步機自主訓練，先在托雷多馬拉松以2小時05分54秒奪冠，後又在芝加哥跑出2小時6分45秒，成為跑步圈焦點。

若要追求最佳成績，大部分馬拉松運動員都會不惜花費巨資，聘請知名教練，參加各式各樣昂貴的訓練營，號稱能培養實力。但25歲的毛里(Vinny Mauri)卻把錢花在Planet Fitness健身房 的會員卡，每月只要24.99元。

這名年輕人住在俄亥俄州 揚斯敦(Youngstown)郊外，他靠自己訓練，而且大部分的跑步里程，都在當地健身房的跑步機上完成。

他獨到的做法已經見到成效，而且對跑步圈帶來相當大的震撼。今年4月，他以2小時05分54秒的成績，贏得俄州托雷多(Toledo) Glass City馬拉松冠軍。他等於以每哩4分48秒的成績跑完了26.2哩(42.16公里)，這是美國人有史以來最快的馬拉松首秀成績。

毛里11日又參加了芝加哥馬拉松，面對規模更大、實力更強的對手，最終以2小時6分45秒的成績，獲得第十名。

★ 跑步機比馬路 更有彈性

不要說是運動員，就連一般人光是想到要在跑步機上訓練，多半就會「不寒而慄」，跑步機的雛形，曾在19世紀的英國監獄被用作刑具。

但對毛里來說，跑步機完全不是無奈之舉，實際上還開啟了他運動生涯的新生。

早在高中12年級時，他就已贏得州比賽3200公尺冠軍，但上大學後，比賽時遭遇了一些不幸的失誤，並且飽受傷病困擾。

他自己檢討後說，問題在於他太愛跑步。他非常熱愛訓練，導致經常訓練過度。

大學畢業後，他找不到能充分發揮自己實力的工作，於是將目光投向馬拉松。跑步機讓他得以暫時逃離俄亥俄州的寒冬，但他很快又發現其他好處。

跑步機的表面比一般馬路更有彈性，而且也不用轉彎，這對毛里的髖部舊傷也更有利。更重要的是，這台機器就像節拍器一樣，讓他保持穩定，抑制他過度行動的衝動。

★超長訓練量 每天跑45哩

但這並不代表毛里的訓練很輕鬆。他在跑步機上的超長訓練量，在跑步愛好者中已是傳奇。今年6月，他用大約2小時20分在跑步機上跑完全馬。最近，他更是在一天內完成了兩次跑步機訓練，累計跑了45哩。

他為11日比賽所做的訓練中，約有70%都是在跑步機上完成。

★代言球鞋 健身房免年費

毛里說，「室內的天氣總是很好」，至於枯燥乏味，他自有一套辦法。他設定好跑步機後，會用T恤蓋住跑步機的螢幕，「這有助於集中注意力」。

為了打發時間，毛里會觀看YouTube、聽音樂或脫口秀，或看高爾夫比賽。他還喜歡在跑步機上打電話。

毛里最近已轉為職業運動員，與亞瑟士(Asics)簽下球鞋代言合約。不過，在他那場突破性的馬拉松比賽之後，他獲得了一份價值較低、但可能更有用的福利：一張為期一年的Planet Fitness健身房免費會員資格。

毛里11日參加了芝加哥馬拉松，面對規模更大、實力更強的對手，最終獲得第十名。(路透)

精華 FAQ Q1：Vinny Mauri為何特別依賴跑步機來訓練馬拉松？ 他多數里程都在健身房跑步機上完成，因為室內可避開俄亥俄州寒冬，跑帶更有彈性、沒有轉彎，也較能保護他的髖部舊傷，同時幫助他維持穩定配速。

Q2：他在今年重要馬拉松賽事中跑出了哪些成績？ 他4月在托雷多Glass City馬拉松以2小時05分54秒奪冠，成為美國史上最快的馬拉松首秀；11日再戰芝加哥馬拉松，則以2小時6分45秒拿下第10名。

Q3：他除了跑步成績外，還獲得了哪些職業與實際回報？ 毛里已轉為職業運動員，和Asics簽下球鞋代言合約；此外，因突破性的表現，他還獲得1年的Planet Fitness免費會員資格，等於訓練成本更低。

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